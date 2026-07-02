Net gece görüşü ve 2K güvencesiyle Kawa Araç Kamerası günün fırsatı oldu

Aracınızı park edip gittiğinizde ya da trafikteyken başkalarının dikkatsizliği yüzünden cebinizden binlerce lira çıkabilir. Nereden geldiği bilinmeyen çizikler, park halinde çarpmalar ve haksız suçlamalar karşısında tek dostunuz yolculuklardaki her anı ve detayı kaydeden akıllı bir kamera. Hem cebinizi hem aracınızı koruyan Kawa D5 Gen2 Akıllı Araç Kamerası, şimdi indirimde. Detaylar için hadi, içeriğe!
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Kawa D5 Gen2 Akıllı Araç Kamerası, 2K 1296P yüksek çözünürlüğü ve 145 derece geniş açılı lensiyle yolculuklarınızı eksiksiz kayıt altına alıyor. Gelişmiş gece görüş teknolojisi sayesinde karanlık ortamlarda bile net ve detaylı görüntüler sunarken dahili WiFi bağlantısıyla kayıtlarınıza akıllı telefonunuzdan anında erişim imkanı tanıyor. Kutu içeriğine dahil olan 32 GB hafıza kartı ile hemen kullanıma hazır olan akıllı kamera, döngüsel kayıt ve acil durum kilitleme özellikleriyle sürüş güvenliğinizi en üst seviyeye çıkararak her anınızı güvence altına alıyor.
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Bu içerik 2 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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