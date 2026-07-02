Net gece görüşü ve 2K güvencesiyle Kawa Araç Kamerası günün fırsatı oldu

Aracınızı park edip gittiğinizde ya da trafikteyken başkalarının dikkatsizliği yüzünden cebinizden binlerce lira çıkabilir. Nereden geldiği bilinmeyen çizikler, park halinde çarpmalar ve haksız suçlamalar karşısında tek dostunuz yolculuklardaki her anı ve detayı kaydeden akıllı bir kamera. Hem cebinizi hem aracınızı koruyan Kawa D5 Gen2 Akıllı Araç Kamerası, şimdi indirimde. Detaylar için hadi, içeriğe!

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145° geniş açı lens gece görüşlü: Kawa D5 Gen2 32GB Hafıza Kartlı Akıllı Araç Kamerası

Kawa D5 Gen2 Akıllı Araç Kamerası, 2K 1296P yüksek çözünürlüğü ve 145 derece geniş açılı lensiyle yolculuklarınızı eksiksiz kayıt altına alıyor. Gelişmiş gece görüş teknolojisi sayesinde karanlık ortamlarda bile net ve detaylı görüntüler sunarken dahili WiFi bağlantısıyla kayıtlarınıza akıllı telefonunuzdan anında erişim imkanı tanıyor. Kutu içeriğine dahil olan 32 GB hafıza kartı ile hemen kullanıma hazır olan akıllı kamera, döngüsel kayıt ve acil durum kilitleme özellikleriyle sürüş güvenliğinizi en üst seviyeye çıkararak her anınızı güvence altına alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyatına göre kaliteli ürün arabayı çalıştırır çalıştırmaz 3 saniye içinde kayıt yapmaya başlıyor, çekim kalitesi güzel ve uygulama üzerinden rahat yönetiliyor. Çekim kalitesi de iyi, 32 GB hafıza kartıyla geliyor, döşemenin altında kabloyu gizleyerek kendim montajladım, zor değil."

"Görüntü kalitesi iyi. Plakalar yakınlaştırınca okunuyor. Kontağı çevirdikten birkaç saniye sonra kayıt yapmaya başlıyor. Aracınızda CarPlay varsa CarPlay’i kapatmadan kameranın arayüzüne bağlanamıyorsunuz. Çekilen videoları indirmek de gayet basit."

"Ürünü 1 ay önce sipariş ettim, kurulum yaptım bana göre her araçta olması gereken harika bir ürün. Resim ve video kalitesi bana göre güzel. Döngüsel kayıtlı olması çok iyi. Sürekli olarak eskisini silip yenisini kaydediyor. Satıcı Amazon olması mükemmel. Herkese teşekkür ederim. Fiyat performans olarak bu ürün süper."

Bu içerik 2 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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