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İşten spor salonuna kesintisiz müzik: JBL Tune 780BT NC kulaklıkta indirim başladı
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İşten spor salonuna kesintisiz müzik: JBL Tune 780BT NC kulaklıkta indirim başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Günün koşturmacasında, metrobüste ya da kalabalık bir ofiste çalışırken kulaklığı takıp dış dünyayı tamamen sessize almak harika bir his. Gürültü yüzünden müziğin tadını çıkaramamak ya da tam odaklanmışken şarjın bitmesi modumuzu düşürür. JBL Tune 780BT NC tam da bu anlarda imdadınıza yetişiyor. Güçlü gürültü engellemesi, 70 saati bulan pili ve derin baslarıyla öne çıkan bu model 1.084 TL indirimde!

Bilgisayarda toplantıdayken gelen aramaya anında yanıt vermek ya da priz aramadan günlerce müzik dinleyebilmek günlük tempoda büyük kolaylık. JBL Tune 780BT NC; çoklu cihaz desteği, kulağı yormayan hafif tasarımı ve aktif gürültü engelleme teknolojisiyle tam olarak bu pratikliği sunuyor. Katlanabilir yapısıyla çantanızda yer kaplamayan ve her anınıza eşlik etmeye hazır olan kulaklık, 1.084 TL’lik indirimli avantajıyla satışta. İşte detaylar!

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JBL Tune 780BT NC Kulaklık

İşten spor salonuna kesintisiz müzik: JBL Tune 780BT NC kulaklıkta indirim başladı 1

Gün boyu müzikten ve odaklanmadan ödün vermek istemeyenler için tasarlanan JBL Tune 780BT NC, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde dışarıdaki gürültüyü keserek tamamen sese odaklanmanızı sağlar. Güçlü JBL Pure Bass sesi ile her ritmi derinden hissettirirken, 70 saate varan pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle sizi asla yarı yolda bırakmaz. Ayıca, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve Çok Noktalı Bağlantı (Multi-Point) desteği sayesinde bilgisayarınız ile telefonunuz arasında sorunsuzca geçiş yapabilir; hafif, katlanabilir yapısıyla konforu her an yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu kulaklıklar kesinlikle harika. İş yerinde bir inşaat şantiyesi var ve sürekli gürültü yapıyorlar. İnsanı çıldırtacak kadar rahatsız edici. Ama bu kulaklıklarla gürültü inanılmaz derecede iyi bastırılıyor ve dışarıdan gelen gürültüden delirmeden rahatça müzik dinleyebiliyorsunuz. Telefon görüşmeleri de harika. Karşıdaki kişi kulaklık kullandığınızı bile fark etmiyor."
  • "Dış gürültüyü engelliyorlar ve ses seviyesi de gayet yüksek. Parasına kesinlikle değer!"
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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