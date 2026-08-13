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Eski sevgili dehşeti! Ayrılığı hazmedemedi, aileyi evinden etti

Esenyurt’ta eski sevgilisinin yaşadığı apartmana defalarca gelen şüpheli, camları kırıp girişte lastik yaktı. Korkuya kapılan aile evini satışa çıkararak taşındı.

Eski sevgili dehşeti! Ayrılığı hazmedemedi, aileyi evinden etti

Olay, Battalgazi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen kişi, gece saatlerinde scooter ile geldiği apartmana zarar verdi. Yaşananlar kameraya yansırken mahalle sakinleri şüphelinin yakalanmasını istedi.

GECE YARISI GELİP APARTMANI ATEŞE VERDİ

Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ilişkileri bitirmesi üzerine bir adam ortalığı birbirine kattı. Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan olayda gece yarısı eski sevgilisinin yaşadığı apartmana scooter ile gelen adam camları kırdı. Öncesinde de defalarca gelen şahıs, bina giriş kapısının önünde lastik yakarak binayı ateşe verdi ve camları kırdı. Aile şahıstan korktuğu için apartmandan taşınarak evini satışa çıkartırken, mahalleli ise geceleri uyuyamadıklarını belirtti. Mahalle sakinleri şahsın bir an önce tutuklanmasını isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Eski sevgili dehşeti! Ayrılığı hazmedemedi, aileyi evinden etti 1

MAHALLENİN KABUSU OLDU

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini, "Olaylar 3-4 ay önce başladı. Adam önce evin camlarını kırdı ardından kapının önünde lastik yaktı. Ev yanıyordu, yoldan geçen vatandaşlar kaldırdı bizleri. Bir gece geldi torpil attı. Geceleri 2-3 gibi geliyor adam. Bu adam kim bilmiyoruz, alt komşumuz kızının eski sevgilisinin olduğunu öğrendik. Ayrılmasını hazmedememiş o nedenle bunları yapıyor. Komşumuz taşında zaten bu adamın korkusuna. Evde biri olsa "Tamam" diyeceğim ama evde de kimse yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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