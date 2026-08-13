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Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi

Kütahya’da emekli Prof. Dr. Şerife D.’nin iki dairesinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi. Kötü koku ihbarıyla ekipler eve girerken, tonlarca eşya ve çöp biriktirildiği ortaya çıktı.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi

Kütahya’da komşuların kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar, emekli bir kadın profesöre ait iki apartman dairesindeki yoğun eşya ve çöp birikimini ortaya çıkardı. Belediye ve zabıta ekipleri, gerekli izinlerin alınmasının ardından iki dairede kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sitede bulunan ve yalnız yaşayan 72 yaşındaki emekli Prof. Dr. Şerife D.’nin dairelerinden uzun süredir kötü kokular gelmeye başladı.

Kokunun artması üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, dairelerde yoğun miktarda çöp, atık malzeme ve çeşitli eşyaların biriktirildiğini tespit etti. Evlerin içerisine girişin güç olması nedeniyle ekiplerin camlardan girerek inceleme yaptığı öğrenildi.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 1

SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan incelemenin ardından Şerife D., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Daha sonra Kütahya Vefa Psikiyatri Hastanesine yatırıldığı öğrenilen kadının ardından, yakınları ve apartman yönetimi tarafından gerekli izinlerin alınmasıyla temizlik süreci başlatıldı.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 2

Belediye ve zabıta ekipleri, iki ayrı dairede biriken çöplerin ve eşyaların çıkarılması için çalışma yürütüyor. Dairelerde yalnızca atık ve çöplerin değil, çok sayıda kitap, dergi ve gazetenin de bulunduğu görüldü.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 3

Evlerin kapılarında bulunan "Rahatsız etmeyin" yazıları da dikkat çekti. İçerideki birikimin yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarının birkaç gün daha sürmesinin beklendiği belirtildi.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 4

"4-5 YILDIR TOPLUYOR"

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, Şerife D.’nin uzun süredir mahallede insanlarla iletişim kurmadığını söyledi. Evlerdeki birikimin yaklaşık 4-5 yıllık olduğunun kameralardan yapılan kontrollerde görüldüğünü belirten Altıntaş, "Kameralardan tespit edilmiş, 4-5 yıldır topluyor. Koku fazla gelince de biz de şikayetçi olduk." dedi.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 5

Şerife D. ile geçmişte de iletişim kurmakta zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, "Biz defalarca geldiğimizde, seçim zamanında kağıtlarını getirdik, kapıdan alırdı hemen, hiç konuşmazdı. ‘Niye çalıyorsun?’ falan derdi kapıda. Kimseyle bir diyalogları yoktu" ifadelerini kullandı.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 6

Dairelerdeki durumun uzun süredir devam ettiğini aktaran Altıntaş, içerideki birikimin oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Çünkü haddinden fazla çöp var, aşırı bir pislik, tamamen çöp" diye konuştu.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 7

Belediye ekiplerinin iki dairedeki çöp, atık ve eşyaları tamamen kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından dairelerin kullanım durumu ve bundan sonraki süreçle ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ise merak konusu oldu.

Emekli profesörün evlerinde şoke eden manzara! Komşular dayanamadı, ekipler girdi 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Profesör Kütahya çöp
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