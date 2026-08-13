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AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu: Cemil Tugay iddialara son noktayı koydu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili bir süredir gündemden düşmeyen 'AK Parti'ye katılacak' iddialarına Tugay'dan ilk yanıt geldi. Tugay, AK Parti'ye geçmeyeceğini ve bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu: Cemil Tugay iddialara son noktayı koydu!
Doğukan Akbayır

Cemil Tugay ile ilgili bir süredir 14 Ağustos tarihinde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemde geniş yer tutuyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay konuyla alakalı Tv100'e açıklamalarda bulundu.

AK Parti ye katılacağı iddia ediliyordu: Cemil Tugay iddialara son noktayı koydu! 1

Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok

Tugay şunları söyledi:

"Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim.

Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum."

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmiş ve yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir CHP ak parti Cemil Tugay
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