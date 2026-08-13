HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında işbirliği protokolü

Sıfır Atık Vakfı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile spor camiası ve olimpik hareket bünyesinde sıfır atık yaklaşımının yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında işbirliği protokolü

Vakıftan yapılan açıklamaya göre işbirliği protokolü, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır tarafından imzalandı.

Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğindeki imza töreninde konuşan Ağırbaş, protokolü sıfır atık yaklaşımını sporun gücüyle daha geniş kitlelere ulaştıracak önemli bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Sıfır Atık Hareketi'nin ülkede güçlü vizyonla başlamasında ve bugün küresel çevre hareketine dönüşmesinde Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve kararlı liderliğinin çok büyük rol oynadığını vurgulayan Ağırbaş, sıfır atık vizyonunu hayatın her alanında, toplumun her kesimine taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Ağırbaş, sporun milyonlara ulaşan, davranışları ve alışkanlıkları dönüştürme gücüne sahip evrensel bir dil olduğunu belirterek, bu nedenle spor tesislerinden müsabakalara, sporculardan antrenörlere kadar olimpik hareketin tüm paydaşlarında sürdürülebilirlik ve sıfır atık kültürünü güçlendirmeyi çok değerli bulduklarını kaydetti.

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında işbirliği protokolü 1

TMOK Başkanı Prof. Dr. Çakır ise sporun kitleleri çok derinden etkileyen, modern toplum yaşamında olağanüstü merkezi bir konumu olan ve gençlerin yaşam alışkanlıklarına da etki edebilen bir olgu olduğunu aktardı.

Sporu sadece sportif performans, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olarak algılamadıklarının altını çizen Çakır, "Sporcularımızı, sporcu adaylarımızı her anlamda örnek bir yurttaş olarak yetiştirmeyi de hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Çakır, protokolle sporcuların bu alanda daha bilinçli olmaları ve yeni nesillere de örnek olmalarının kendilerini sportif başarılar kadar gururlandıracağını ifade etti.

OLİMPİK HAREKET İÇİNDE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI GÜÇLENDİRİLECEK

İşbirliği protokolü kapsamında spor camiasında sıfır atık kültürünün kurumsal ve toplumsal düzeyde benimsenmesine yönelik ortak çalışmalar yürütülecek. Protokol doğrultusunda TMOK tarafından Olimpiyatevi başta olmak üzere spor tesislerinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve israfın azaltılmasına yönelik çalışmalar desteklenecek.

Ulusal ve uluslararası müsabaka, kamp ve spor organizasyonlarında ise sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, israfın önlenmesi ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik iletişim, kampanya ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi arasında işbirliği protokolü 2

Sıfır Atık Vakfı da protokol kapsamında sporcular, antrenörler, spor yöneticileri ve toplumun farklı kesimlerinde sıfır atık bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak eğitim, farkındalık ve iletişim faaliyetlerini TMOK ile işbirliği içerisinde yürütecek.

Taraflar ayrıca, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında sıfır atık alanındaki iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi, paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ortak projeler ve faaliyetler gerçekleştirecekken, eğitim, seminer, çalıştay ve farkındalık etkinliklerinin yanı sıra pilot tesis ve model organizasyon uygulamalarının hayata geçirilmesi de planlanıyor.

Protokol ile TMOK ve Sıfır Atık Vakfı arasında sürdürülebilir koordinasyon mekanizmasının oluşturulması ve spor alanında çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmaların uzun vadeli işbirliği anlayışıyla yürütülmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 saniyede 800 km/s hıza ulaştı, rekor kırdı!5 saniyede 800 km/s hıza ulaştı, rekor kırdı!
AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu: Cemil Tugay iddialara son noktayı koydu!AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu: Cemil Tugay iddialara son noktayı koydu!

Anahtar Kelimeler:
Sıfır Atık Vakfı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Alihan Kuriş suç örgütüne darbe! 17 ilde 123 adrese operasyon

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Binlerce kişi gece akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Icardi için sürpriz hamle! Yıldız oyuncu geri dönüyor: İşte yeni adresi

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Güllü cinayetinde yeni ses kaydı! Sisi ile plan yapmışlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu

Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı: Enflasyon tahmini belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.