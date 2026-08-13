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Tren değil sanki uçak! 5 saniyede 800 km/s hıza ulaştı, rekor kırdı

Çin’de deneysel bir manyetik levitasyon treni, 1 kilometrelik test pistinde 0'dan 800 km/s hıza 5,3 saniyede çıktı. Araç böylece kendi dünya rekorunu kırdı.

Tren değil sanki uçak! 5 saniyede 800 km/s hıza ulaştı, rekor kırdı
Enes Çırtlık

Teknoloji geliştikçe ulaşım alanında kullanılan sistemler de daha hızlı, verimli ve ileri hale geliyor. Özellikle uzun mesafeleri daha kısa sürede katetmeyi mümkün kılan yüksek hızlı trenler, bu gelişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde trenlerin ulaşabileceği hızları artırmaya yönelik çalışmalar sürerken, Çin'de ise bu alanda önemli bir aşama kaydedildi.

0'DAN 800 KM/S HIZA ÇIKMASI 5,3 SANİYE SÜRDÜ!

Nefes'te yer alan habere göre, Çin’in Hubei eyaletindeki Donghu Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen testte 1,1 ton ağırlığındaki deneysel maglev tren, 0’dan 800 km/s hıza 5,3 saniyede ulaştı. Araştırmacılar, trenin ulaştığı ekstrem hızın ardından gelişmiş frenleme sistemiyle yaklaşık 200 metrelik mesafede güvenli ve kontrollü biçimde durmasını sağladı.

Mermi tren olarak da bilinen maglev trenler, manyetik kuvvet kullanarak aracı rayların üzerinde havada tutuyor. Böylece tekerlek ve ray arasındaki sürtünme ortadan kaldırılırken, raylara yerleştirilen elektromanyetik sistemler treni ileri doğru hareket ettiriyor.

Tren değil sanki uçak! 5 saniyede 800 km/s hıza ulaştı, rekor kırdı 1


Görsel temsilidir

Söz konusu tren, son altı ay içinde kısa mesafeli maglev hızlanmasında üçüncü kez dünya rekoru kırdı. Haziran 2025'teki ilk testte 1,1 tonluk araç, yaklaşık 7 saniyede 650 km/s hıza ulaşmıştı.

Daha sonraki denemelerde tren sırasıyla yaklaşık 700 km/s ve 798 km/s hızlara çıkarılırken, araştırmacılar hızlanma süresini de önemli ölçüde kısalttı.

KRİTİK TEKNOLOJİLER SINIRLARINA KADAR ZORLANDI

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre testlerde yüksek güçlü enerji aktarımı, elektromanyetik itiş, yüksek hızlı manyetik kaldırma kontrolü ve acil frenleme gibi kritik teknolojiler sınırlarına kadar zorlandı.

Çin ve Japonya'da halen kullanılan maglev trenler yaklaşık 320 km/s hızlarda çalışıyor. Çin'in ticari yüksek hızlı trenlerinden Fuxing ise yaklaşık 350 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

Tren değil sanki uçak! 5 saniyede 800 km/s hıza ulaştı, rekor kırdı 2


Görsel temsilidir

ŞİMDİLİK YOLCU TAŞIMAYACAK

Ancak 800 km/s hıza ulaşan deneysel sistemin mevcut haliyle yolcu taşımacılığında kullanılması planlanmıyor. Araştırmacılar, geliştirilen teknolojilerin gelecekte roket ve savaş uçağı fırlatma sistemleri gibi alanlarda kullanılabileceğini değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin tren rekor
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