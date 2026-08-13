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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı.

Balıkesir'de orman yangını

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Balıkesir de orman yangını 1Balıkesir de orman yangını 2Balıkesir de orman yangını 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
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