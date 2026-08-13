Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı.
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Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır
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