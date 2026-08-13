Yarış heyecanını evinize taşıyın: LEGO McLaren W1 indirimde

Hem çocuklar hem de otomobil sevdalısı yetişkinler için asla modası geçmeyen harika bir hediye seçeneği arıyorsanız LEGO Speed Champions McLaren W1 hariva bir seçenek. Detaylı tasarımıyla yapım sürecini tam bir keyfe dönüştüren set bittiğinde ise çalışma masanızda ya da rafınızda sergileyebileceğiniz muazzam bir koleksiyon parçasına dönüşüyor. Hazır kaçırılmayacak bir indirim varken bu özel seti kendinize veya sevdiklerinize hediye edin!

LEGO Speed Champions McLaren W1 Yarış Arabası Yapım Seti

LEGO Speed Champions McLaren W1 seti, seyir ve yarış moduna ayarlanabilen hareketli arka kanadı, arka motoru, kokpit içi bilgi-eğlence ekranı ve hava girişleri gibi orijinal detaylarıyla öne çıkıyor. İngiliz anahtarlı ve kasklı özel sürücü minifigürüyle gelen setin LEGO Builder uygulamasının 3D modelleme desteğiyle yapım süreci de son derece zahmetsiz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalite, LEGO'dan bekleyeceğiniz gibi; her şey mükemmel bir şekilde bir araya geldi. Yapım deneyimi son derece rahatlatıcıydı ve çok uzun sürmedi. Bir araya getirirken çok eğlendim ve rafta ne kadar detaylı göründüğünü düşünürsek kesinlikle parasının karşılığını veriyor. Araba tutkunu birine hediye arıyorsanız, bu kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fırsat. Şiddetle tavsiye ederim!"

"9 Yaşındaki oğluma aldım birlikte güzel vakit geçirerek yaptık."

Bu içerik 13 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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