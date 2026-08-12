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Yer: Bahçelievler! 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bitişikteki apartmanın bazı dairelerinin duvarları yıkıldı. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yer: Bahçelievler! 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Olay, saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında kısmi çökme yaşandı.

Yer: Bahçelievler! 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü 1

YAN BİNANIN DUVARLARI YIKILDI

Çökme sonucu beton bloklar bitişikte bulunan apartmanın üzerine devrildi. Bitişikteki apartmandaki bazı dairelerin duvarları zarar gördü.

Yer: Bahçelievler! 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü 2
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve belediye ekipleri geldi. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, zarar gören apartmanla ilgili henüz kesin bir karar alınmadığı öğrenildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Yer: Bahçelievler! 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü 3


Öte yandan binanın çöktüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yer: Bahçelievler! 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü 4

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Çökme sırasında 9 yaşındaki oğluyla evde oturan Feride Önal, "Bu binada oturuyorum. 3 haftadır bu inşaatı çekiyoruz. Yıkımın riskli olduğunu söylediler. Eve girmememizi söylediler. Bugün için '15.30'a kadar eve girmeyin' dediler. Yıkımın normalde bitmesi gerekirken bina 17.30'da üzerimize yıkıldı. O sırada evde oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti. 'Dur' dememe rağmen durmadılar. Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık. Evimin içi tamamen hasar görmüş durumda" dedi.

Yer: Bahçelievler! 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
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