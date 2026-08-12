Şehit Başçavuş Ferhat Gedik mezarı başında anıldı

Anne Hatice Gedik, akrabaları ile vatandaşlar, Gedik'in şehadetinin yıl dönümünde İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki şehitliğini ziyaret etti. Mezara gelen vatandaşlar mezar başında dua okudu. Daha sonra anne Hatice Gedik'in evinde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

ŞEHİT BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK DUALARLA ANILDI

Programa şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Taner Özdemir, Otoyol Jandarma Komutanı Üstteğmen Ali Sezer Ermenek, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İskenderun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akgöl ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır