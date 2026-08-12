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Gazi ve şehit yakınlarına yeşil pasaport! Bakan Çiftçi şartları açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın soru önergesini yanıtlayarak gazi ve şehit yakınlarının yeşil pasaport alma şartlarını açıkladı. Mevcut mevzuat kapsamında gerekli kadro derecesi kriterlerini sağlayan harp ve vazife malulleri ile aileleri, SGK'dan alacakları hak sahipliği belgesi ile yeşil pasaport başvurusunda bulunabilecek.

Gazi ve şehit yakınlarına yeşil pasaport! Bakan Çiftçi şartları açıkladı
Devrim Karadağ

Yurt dışı seyahatlerinde vize muafiyeti gibi büyük kolaylıklar sağlayan ve kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportların hak sahipliği konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı.

BAKAN ÇİFTÇİ ŞARTLARI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın gaziler ve şehit yakınlarının bu haktan nasıl faydalanabileceğine dair yönelttiği soru önergesi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından resmen yanıtlandı. Bakan Çiftçi, yasal mevzuatta yeni bir düzenlemeye gerek kalmadan mevcut kurallar çerçevesinde kimlerin bu hakka sahip olduğunu tüm detaylarıyla paylaştı.

Mevcut Pasaport Kanunu'na göre, devlet kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncü derecelerde görev yapan memurlar ile bu görevlerinden emekli olanlar yeşil pasaport alma hakkına sahip bulunuyor.

KİMLER YARARLANACAK?

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin meclise sunduğu bilgilere göre, bu ayrıcalıktan harp ve vazife malullüğü aylığı bağlanan vatandaşlar ile onların eş ve çocukları da belirli yasal sınırlar içinde yararlanabiliyor. Bunun için aranan temel kriter, başvuru sahiplerinin Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kadro derecelerinin yükseltilmesinden faydalanıyor olmaları olarak öne çıkıyor.

Gazi ve şehit yakınlarına yeşil pasaport! Bakan Çiftçi şartları açıkladı 1

Söz konusu hakkı elde eden harp ve vazife malulleri ile ailelerinin başvuru süreci ise oldukça pratik bir prosedüre bağlanmış durumda. Yasal kriterleri taşıyan kişilerin, yeşil pasaport alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na ya da yaşadıkları ildeki sosyal güvenlik müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Kurumdan alınacak olan resmi hak sahipliği belgesi ile pasaport müracaatında bulunulması halinde, gazilerin ve şehit yakınlarının hususi damgalı pasaport talepleri doğrudan işleme alınarak karşılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
pasaport Mustafa Çiftçi
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
oldu olacak herkese verin
Ya herkese verin ya da hiç kimseye vermeyin. Benim devletin varandaşını birinci sınıf, ikinci sınıf yaptıktan sonra başka ülkeler vize için süründürmez mi? Vize için verdiğimiz paraları devlet alsın bizden. Bizde kurtulalım saçma sapan vşze alma, evrak toparlama işleminden.
şehit ve gazileri 1km yürütmeyenler yeşil pasaport verecekmiş.
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