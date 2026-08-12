HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Putin'den Avrupa'ya rest: "Karşılık vereceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus ticari gemilerine el koymasına karşılık vereceklerini belirterek, "Buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığına talimat verdim." dedi. Japonya için de dikkat çeken ifadeler kullanan Putin'in "Japonya'yı tehdit etmiyoruz ama..." diyerek kritik bir değerlendirmede bulundu.

Putin'den Avrupa'ya rest: "Karşılık vereceğiz"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın doğusundaki Sahalin bölgesinin idari merkezi Yujno-Sahalinsk şehrini ziyaret etti.

Rusya Deniz Kuvvetleri Pasifik Filosunun buradaki askeri tatbikatının son aşamasını izleyen Putin, "Varyag" kruvazöründe filo komutanlarıyla bir araya geldi.

Deniz Kuvvetleri üniformasını giyen Putin'e Pasifik Filosu Komutanı Viktor Liina, yerine getirilen görevler hakkında bilgi verdi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Asya Pasifik bölgesindeki duruma değinerek, "Bu bölgede çatışma potansiyeli artıyor. NATO buraya sızıyor. Burada askeri siyasi bloklar kuruluyor, ülkemize tehdit oluşturan yeni silah sistemleri konuşlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Arktik bölgesinde Kuzey Deniz Yolu'nun kullanılması konusunda gerginliğin kışkırtıldığını belirten Putin, söz konusu bölgede yeterince sorun bulunduğuna işaret etti.

Putin den Avrupa ya rest: "Karşılık vereceğiz" 1

Rusya'nın Arktik'te uluslararası deniz hukuku çerçevesinde işbirliğine açık olduğunu dile getiren Putin, Çin, Hindistan ve diğer dost ülkelerin Rusya ile bu konuda çalışmak istediğini aktardı.

"JAPONYA'NIN ÜLKEMİZE KARŞI TOPRAK İDDİASI VAR"

Putin, Japonya'nın Ukrayna'daki durumdan dolayı Rusya'ya yönelik "temelsiz" yaptırımlar uyguladığını söyleyerek, "Japonya'nın yaklaşımını anlamak istiyoruz. Japonya, askeri doktrininde ilk kez Rusya'yı tehdit kaynağı olarak gösterdi. Japonya'yı tehdit etmiyoruz. Japonya'ya kesinlikle şikayetimiz yok. Tam aksine Japonya'nın ülkemize karşı toprak iddiası var. Kuril Adaları'nı kastediyorum." şeklinde konuştu.

Bu meselenin İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak ortaya çıkan gerçek olduğunu ve bunun uluslararası belgelerde yer aldığını belirten Putin, Rusya'nın söz konusu soruna çözüm bulmaya hazır olduğunu vurguladı.

Putin, eski Sovyetler Birliği'nin Japonya ile barış anlaşmasına yol açan deklarasyonu imzaladığını ancak Japonya'nın deklarasyona uymaktan vazgeçtiğini kaydederek, "Bir süre sonra Rusya, Japon hükümetinin talebi üzerine barış anlaşmasına ulaşmanın yollarını bulmak için diyaloğu yeniden başlattı ancak şimdi Japonya'nın pozisyonunun değiştiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin den Avrupa ya rest: "Karşılık vereceğiz" 2

Vladimir Putin, bu nedenle Pasifik Filosunu geliştirmeye ve yenilemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"AB ÜLKELERİNİN RUS GEMİLERİNE EL KOYMASINA KARŞILIK VERECEĞİZ"

AB'nin Rus ticari gemileriyle ilgili eylemlerini değerlendiren Putin, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerin uluslararası denizcilik hukukunu ihlal ederek, ekonomik faaliyetlerde bulunan gemilerimizin seyrüseferini kısıtlamaya çalıştığını görüyoruz. Son zamanlarda gemilerimize el koymayı ve bizden çaldıkları malları satmayı bile planlıyorlar. Bu elbette korsanlık ve soygundan başka bir şey değil. Bu uygulama hayata geçirilmeye başlanırsa, buna karşılık vermek zorunda kalacağız. Buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığına talimat verdim."

Putin, Rusya'nın güvenliğinin sağlanması konusunda komşu ülkeler için de karşılıklı kabul edilebilir uzlaşılara açık olduğunu söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti’den DEM Parti’ye sert çıkış: “Utanç verici bir kayıt”AK Parti’den DEM Parti’ye sert çıkış: “Utanç verici bir kayıt”
Haluk Levent'in kasası açıldı! Külçe külçe altın beklerken çıkanlar şaşırttıHaluk Levent'in kasası açıldı! Külçe külçe altın beklerken çıkanlar şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Japonya Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun putin
bizde mavi vatandan vazgeçtik. sondaj gemileri afrikaya yolladık. Ne şiş yansın ne kebap.
En Çok Okunan Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.