Google Pixel 11 serisinin fiyatları sızdı: Dört modelde de artış görünüyor

Google’ın yeni Pixel 11 serisini tanıtmasına kısa süre kala telefonların Hindistan fiyatlarına ilişkin yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Gizbot’un kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel 11 Pro Fold’un tamamı Hindistan’da önceki nesillerinden daha yüksek başlangıç fiyatına sahip olacak.

Ancak fiyat artışlarının Hindistan rupisinin son bir yıldaki değer kaybından da etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. Bu yüzden sızan fiyatlar, Google’ın ABD gibi diğer pazarlarda aynı oranda zam yapacağı anlamına gelmiyor.

PIXEL 11 FİYATI YÜZDE 12,5 ARTABİLİR

Sızıntıya göre standart Pixel 11’in Hindistan başlangıç fiyatı 89.999 Hindistan Rupisi olacak.

Pixel 10 ise ülkede 79.999 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkmıştı. Böylece yeni model için 10.000 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık yüzde 12,5’lik bir artış ortaya çıkıyor.

Pixel 11 Pro’nun fiyatının ise 119.999 Hindistan Rupisi olacağı öne sürülüyor. Pixel 10 Pro’nun 109.999 Hindistan Rupisi olan başlangıç fiyatıyla karşılaştırıldığında burada da 10.000 Rupilik artış söz konusu.

Pixel 11 Pro XL için iddia edilen başlangıç fiyatı 134.999 Hindistan Rupisi. Önceki Pixel 10 Pro XL Hindistan’da 124.999 Rupi fiyatla satışa çıkmıştı.

Serinin katlanabilir modeli Pixel 11 Pro Fold’un ise 186.999 Hindistan Rupisi başlangıç fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor. Pixel 10 Pro Fold’un başlangıç fiyatı 172.999 Hindistan Rupisi seviyesindeydi.

Bu durumda Fold modelindeki nominal artış 14.000 Hindistan Rupisi ile en yüksek seviyeye çıkarken, yüzdesel olarak en büyük artış standart Pixel 11’de görülüyor.

HİNDİSTAN’DAKİ ZAM DİĞER ÜLKELERE YANSIMAYABİLİR

Sızıntıda dikkat çekilen önemli noktalardan biri Hindistan rupisinin son bir yıl içerisinde dolar karşısında değer kaybetmesi.

Bu yüzden Hindistan fiyatlarında görülen nominal artışın en azından bir bölümünün kur değişiminden kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Özellikle Pixel 11 Pro’nun yeni Hindistan fiyatının kur etkisi dikkate alındığında önceki nesille dolar bazında oldukça yakın seviyede kaldığına dikkat çekiliyor.

Dolayısıyla Hindistan’daki sızdırılan fiyatların, Pixel 11 ailesinin ABD’de de aynı oranda zamlanacağının kanıtı olmadığı belirtiliyor.

BAŞLANGIÇ DEPOLAMA ALANLARI DA ARTABİLİR

Yüksek nominal fiyatlara karşılık yeni modellerin başlangıç depolama kapasitelerinde de değişiklik bekleniyor.

Pixel 11, Pixel 11 Pro ve Pixel 11 Pro XL modellerinin 256 GB depolama alanıyla başlaması bekleniyor.

Pixel 11 Pro Fold’un ise standart olarak 512 GB depolama alanıyla sunulacağı öne sürülüyor.

Fiyatların tamamı şu aşamada sızıntıya dayanıyor. Google henüz Pixel 11 serisinin bu Hindistan fiyatlarını resmen açıklamış değil.

(Kaynak: Notebookcheck.net)