Yeni Parti’nin web sitesinde 'EGM' detayı! Herkes önce şaşırıyor sonra deniyor

Özgür Özel'in önderliğinde kurulan Yeni Parti'nin internet sitesinin adresinin sonuna “/admin” ibaresi eklendiğinde, kullanıcıların Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) internet sitesine yönlendirildiği fark edildi. Söz konusu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

NEDEN EGM'YE YÖNLENDİRİYOR?

Yönlendirmeyi fark eden bazı kullanıcılar, bu durumun Yeni Parti’nin internet sitesinin teknik altyapısının EGM ile bağlantılı olabileceğine işaret ettiğini öne sürdü.

Bazı yorumlarda ise söz konusu yönlendirmenin, site yönetim paneline erişmeye çalışabilecek kişileri caydırmak amacıyla bilinçli olarak yapılmış olabileceği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlginç yönlendirme kısa sürede sosyal medya platformlarında da paylaşılmaya başladı. Kullanıcılar, olayın teknik bir yapılandırmadan mı yoksa bilinçli bir tercihten mi kaynaklandığını tartışırken, Yeni Parti tarafından yönlendirmenin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Şimdilik dikkat çeken “/admin” yönlendirmesinin arkasındaki teknik veya idari neden belirsizliğini koruyor.