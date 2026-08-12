HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeni Parti’nin web sitesinde 'EGM' detayı! Herkes önce şaşırıyor sonra deniyor

Yeni Parti’nin resmi internet sitesinde dikkat çeken bir yönlendirme sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu sitenin sonuna “/admin” ibaresi eklendiğinde, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) sayfasına yönlendirdiği görüldü.

Yeni Parti’nin web sitesinde 'EGM' detayı! Herkes önce şaşırıyor sonra deniyor
Devrim Karadağ

Özgür Özel'in önderliğinde kurulan Yeni Parti'nin internet sitesinin adresinin sonuna “/admin” ibaresi eklendiğinde, kullanıcıların Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) internet sitesine yönlendirildiği fark edildi. Söz konusu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

Yeni Parti’nin web sitesinde EGM detayı! Herkes önce şaşırıyor sonra deniyor 1

NEDEN EGM'YE YÖNLENDİRİYOR?

Yönlendirmeyi fark eden bazı kullanıcılar, bu durumun Yeni Parti’nin internet sitesinin teknik altyapısının EGM ile bağlantılı olabileceğine işaret ettiğini öne sürdü.

Bazı yorumlarda ise söz konusu yönlendirmenin, site yönetim paneline erişmeye çalışabilecek kişileri caydırmak amacıyla bilinçli olarak yapılmış olabileceği iddia edildi.

Yeni Parti’nin web sitesinde EGM detayı! Herkes önce şaşırıyor sonra deniyor 2

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlginç yönlendirme kısa sürede sosyal medya platformlarında da paylaşılmaya başladı. Kullanıcılar, olayın teknik bir yapılandırmadan mı yoksa bilinçli bir tercihten mi kaynaklandığını tartışırken, Yeni Parti tarafından yönlendirmenin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yeni Parti’nin web sitesinde EGM detayı! Herkes önce şaşırıyor sonra deniyor 3

Şimdilik dikkat çeken “/admin” yönlendirmesinin arkasındaki teknik veya idari neden belirsizliğini koruyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'da F16 eğitim sırasında düştü!Yalova'da F16 eğitim sırasında düştü!
Özgür Özel'in dosyası Meclis'e sunulduÖzgür Özel'in dosyası Meclis'e sunuldu

Anahtar Kelimeler:
EGM Emniyet Genel Müdürlüğü Özgür Özel Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

Muzaffer Şirin neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı!

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

Otomotiv devi 508 bin aracını geri çağırdı! Hayati risk ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.