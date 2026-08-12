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İnegöl’de inşaat bekçisi konteynerde ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden site inşaatında görev yapan 60 yaşındaki bekçi, kaldığı konteynerde ölü bulundu.

İnegöl’de inşaat bekçisi konteynerde ölü bulundu

Olay, Huzur Mahallesi Bahçelievler Sokak’ta yapımı devam eden site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta bekçi olarak görev yapan Mehmet Ali Y. (60), site çalışanları tarafından konteyner içerisinde hareketsiz halde bulundu.

İnegöl’de inşaat bekçisi konteynerde ölü bulundu 1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Ali Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İnegöl’de inşaat bekçisi konteynerde ölü bulundu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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