Seydikemer’de orman yangını

Yangın, Seydiler Mahallesi yakınlarında 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Hava araçlarının da sortileri ile havadan destek verdiği yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır