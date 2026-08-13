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Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler

İstanbul'da "bebekli kurye" sistemiyle çalışan uyuşturucu ticareti 'pes' dedirtti. Uyuşturucuyu 2 yaşındaki bebeğini taşıdığı pusetle teslim eden kadın ve alıcı şahıs kıskıvrak yakalandı. O anlar kameraya da yansıdı.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler

İstanbul'da "bebekli kurye" adı altında uyuşturucu satışı sistemi çökertildi. Evini uyuşturucu deposuna çeviren uyuşturucu kuryesi Damla K., satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken iki yaşındaki bebeğini adeta zehir sevkiyatlarına kalkan yaptı.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 1

BEBEKLE UYUŞTURUCU TESLİMATI

Sabah'ta yer alan habere göre; normal hayatta ve olası bir inceleme durumunda güvenlik kameralarının görüntülerinde dikkat çekmemek için bebeğiyle hayatın doğal akışındaymış gibi davranan Damla K.'nın, uyuşturucu maddeleri teslimatlara pusetle götürdüğü tespit edildi. Hedefi polislere yakalanmamaktı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; tespitlerin ardından güvenlik kamera görüntülerini de inceledi.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 2

Satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeleri iki yaşındaki bebeğini kullanarak taşıyan Damla K.'nın, İstanbul Küçükçekmece'deki evini "Ana Zula" olarak kullandığı da saptandı. Damla K., suç ortağına götürmeyi planladığı uyuşturucu maddeleri operasyondan hemen önce iki yaşındaki bebeğinin bebek arabasına gizledi.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 3

POLİS EKİPLERİ BEBEĞİ DÜŞÜNEREK BEKLEDİ

"Buluşma Noktası" olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen ve pusetteki uyuşturucuların üzerine bebeğini de yerleştiren Damla K. teslimatı yaptı. Damla K. ve uyuşturucu maddeleri teslim ettiği suç ortağı Yıldırım K.'yı adım adım fiziki takiple izleyen İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; teslimat anında baskın yapma imkanları olmasına rağmen iki yaşındaki bebeğin operasyon kaosundan psikolojik olarak etkilenmemesi için taktiksel bir sabır gösterdi.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 4

SUÇ ORTAKLARINA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Damla K.'nın bebek aracıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına müsaade edildi ve iki suç ortağı birbirinden tamamen koptuktan sonra eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 5

Yıldırın K. bindiği aracında, kadın uyuşturucu kuryesi Damla K. ise farklı bir noktada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 6

MEKANİZMALI GİZLİ ZULAYA SAKLAMIŞ

Damla K.'nın İstanbul Küçükçekmece'deki adresinde ve Yıldırım K.'nın aracında arama yapıldı. Yıldırım K.'nın, Damla K.'dan teslim aldığı uyuşturucuları aracına özel olarak yaptırdığı "mekanizmalı zula" bölmesine yerleştirdiği tespit edildi. Aramalara hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri de katıldı.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 7

Araçta ve Damla K.'nın ikamet adresinde yapılan detaylı aramalarda bir kilo 710 gram esrar maddesi ve 410 gram kokain maddesi olmak üzere toplam iki kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 8

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 9

Bebekli uyuşturucu kuryesi skandalı! İstanbul da pes dedirten görüntüler 10

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu istanbul emniyet müdürlüğü
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