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Diş macunundan güneş kremine! Piyasaya sürülmeden yakalandı: Tam 37 ton

Ankara’da bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda 37 ton sahte ürün ele geçirildi. Piyasa değeri 27 milyon lirayı bulan ürünlerin arasında şampuan, diş macunu ve güneş kremi de bulunuyor.

Diş macunundan güneş kremine! Piyasaya sürülmeden yakalandı: Tam 37 ton

Ankara’da sahte temizlik ve kişisel bakım ürünlerine yönelik operasyon düzenlendi. GİMAT Toptancılar Sitesi’ndeki adreste farklı markaların etiketlerini taşıyan 37 ton ürün bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün çalışması kapsamında Yenimahalle İlçe Jandarma ekiplerince GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yeri ile deposuna operasyon düzenlendi.

Diş macunundan güneş kremine! Piyasaya sürülmeden yakalandı: Tam 37 ton 1

Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan, farklı markaların isimlerini taşıyan sahte deterjan, şampuan, diş macunu ve güneş kremi olmak üzere 37 ton ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kozmetik deterjan
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