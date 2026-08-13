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Evinde 283 bin hap ele geçirildi! Savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti

Adana'da uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişinin müstakil evine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 283 bin sentetik hap ele geçirildi. Hapların piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirlenirken şüphelinin savunması dikkat çekti.

Evinde 283 bin hap ele geçirildi! Savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti
Ufuk Dağ

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı baskında kutuların içerisinden 283 bin adet sentetik hap ele geçirdi. Evinde kutu kutu hap yakalatan şüpheli, "Haplar bana ait değil. Kime ait olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dediği öne sürüldü. Yakalanan hapların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenildi.

Evinde 283 bin hap ele geçirildi! Savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti 1

MÜSTAKİL EVE OPERASYON!

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullah B.'nin (37) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitler doğrultusunda şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki müstakil evine operasyon yapıldı.

Evinde 283 bin hap ele geçirildi! Savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti 2

283 BİN ADET! PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON TL

Operasyonda evde bulunan kutuların içerisinde 283 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan hapların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu öğrenilirken gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Evinde 283 bin hap ele geçirildi! Savunmasıyla dikkatleri üzerine çekti 3

"KİMSENİN GÜNAHINI ALAMAM"

Emniyetteki sorgusunda Fethullah B., "Uyuşturucu madde satmıyorum. Haplar bana ait değil. Kime ait olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
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