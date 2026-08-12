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Giresun'daki selden acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

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Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağışın ardından derenin taşması sonucu sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşılıdı. Anneyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Diğer yandan sel sularının geliş anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sis Dağı'nda etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı.

Giresun daki selden acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor 1

İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarfetti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanları ile kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

Giresun daki selden acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor 2

25 KM UZAKTA BULUNDU

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 km mesafede Zıva deresinin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu.

Giresun daki selden acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor 3

Arama çalışmalarının sürdüğü dere kenarında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mehmet Kırca, eşi ve kızlarına seslenerek, "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evin güzel olmuş, burada dururum' diyordun" sözleriyle acısını dile getirdi.
Görgü tanıkları, iki kız kardeşin dün İstanbul'dan köye geldiklerini, gezmek ve piknik yapmak amacıyla dere kenarına gittikleri sırada yükselen sel sularına kapıldıklarını belirtti.

Giresun daki selden acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor 4

Giresun daki selden acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor 5

Giresun Valisi Mustafa Koç, bugün Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası sel sularına kapılan anne ve kızını arama çalışmalarını yerinde incelerken, acılı baba Mehmet Kırca'ya ise başsağlığı dileyerek teselli etti.

Giresun daki selden acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor 6

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Giresun
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