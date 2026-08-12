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Adana'da kayıp iki çocuk arama çalışması başlatıldı

Adana'da kaybolan 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk için arama çalışması başlatıldı. Ekipler hem Ceyhan Nehri'nde hem de çevrede çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da kayıp iki çocuk arama çalışması başlatıldı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 11 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk uzun süre evlerine dönmeyince aileleri jandarma ekiplerine haber verdi.

Adana da kayıp iki çocuk arama çalışması başlatıldı 1

NEHİRE GİREN İKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Jandarma çocukların gitmiş olabileceği yerlerde çalışma başlatıldı. Çocukların kıyafetleri Ceyhan Nehri kıyısında bulundu. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Adana da kayıp iki çocuk arama çalışması başlatıldı 2

Ekipler hem Ceyhan Nehri'nde hem de çevrede çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana da kayıp iki çocuk arama çalışması başlatıldı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana boğulma nehir
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