Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımları için suç duyurusunda bulundu

Bazı sosyal medya platformlarında “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla yayımlanan paylaşımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, paylaşımla ilgili Cumhuriyet Başsavacılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ O PAYLAŞIM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ

Bakanlığı X hesabından yapulan paylaşımda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Bazı sosyal medya platformlarında “Küçük trans çocuklara örnek olacağız” başlığıyla yayımlanan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Bu doğrultuda Bakanlığımızca, söz konusu paylaşımların müstehcenlik ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçları başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca paylaşıma ilişkin erişim engeli talep edilecektir.

"ÇOCUKLARI HEDEF ALAN HİÇBİR İÇERİK KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlığımızın temel önceliği, çocuklarımızın her türlü ihmal, istismar ve zararlı içerikten korunması; güvenli ve sağlıklı bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesidir. Çocuğun üstün yararını gözetmeyen ve çocukları hedef alan hiçbir içerik kabul edilemez.

Bakanlığımız, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek her türlü girişimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI"