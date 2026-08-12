Akın ettiler! Bolu’da ‘perseid’ meteor yağmuru heyecanı

Bolu'da saat 22.00 sıralarında başlayan gökyüzünde perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle fotoğraf tutkunlarının karelerine yansıdı. Bolu’da onlarca fotoğraf tutkunu vatandaş Seben Taşlıyayla Göleti’nde cami ve gökyüzü manzarasına karşı yerlerini aldı. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurları, güzel görüntülere sahne oldu.

Bolu Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi Eğitmeni Güner Ateş, "Bugün her yıl, yılda bir kere olan meteor yağmurunu gözlemlemek ve fotoğraflamak için bir etkinlik düzenledik. Hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara çağrıda bulunduk. Hep bir arada olmak istedik. Çünkü bu olay gerçekten şu andaki hava şartları çok uygun, her yıl oluyor ama bu yıl özellikle ışık olarak ay hiç olmayacak, ay ışığı olmayacak, meteor düşüşlerini biz çıplak gözle rahatlıkla izleyeceğiz. Özellikle bu bölgeyi seçtik, Seben Taşlıyayla Göleti'nin kenarını seçtik, şehir ışıklarından uzak, ışık kirliliğinden uzak, daha iyi bir gözlem sağlamak için birçok kişiyi davet ettik. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grupla bu akşam inşallah en güzel olaya şahitlik edeceğiz" dedi.

"IŞIK KİRLİLİĞİNİN ÇOK AZ OLDUĞU BİR YERDEYİZ"

13 yaşında astrofotoğrafçılığa başlayan NASA tarafından fotoğrafı yayınlanan Bolu’nun en genç astrofotoğraf sanatçısı Berkcan Belen (20), "Bolu'nun Seben ilçesinde doğdum büyüdüm ve yaklaşık 7 yıldır burada astrofotoğrafçılık yapıyorum. NASA her gün günün fotoğrafını seçiyor. Yani bunun için özel bir sayfası var. Ve ben de zamanında buraya fotoğrafımı gönderdim. 2-3 yıl oldu yani tam hatırlamıyorum ama benim de fotoğrafımı günün fotoğrafı seçmediler ama sosyal medyadan hikaye olarak paylaştılar. Yani benim için bu da güzel bir şey. Benim emeğimi görmeleri güzel bir şey. Bu gece de meteor yağmuru var. Perseid meteor yağmuru, her yıl oluyor. Ama bugün ay ışığı yok ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var. Ve kalabalık bir ekip var. Çok heyecanlıyım" dedi.

Berkcan Belen, "Bu gece sadece geniş açı çekimler yapacağız, hani ben normalde derin uzay çekimleri de yapıyorum. Bu gece ben basit seviyede olabildiğince anlaşılır şekilde anlatacağım. Aslında insanların düşündüğü kadar zor değil. Ve hani insanlar bunu sahte bile olduğunu düşünebiliyor gece çekimlerinin, Samanyolu'nun. Ama bugün insanlar bunun sahte olmadığını aslında kendi gözleriyle, kendi makineleriyle çekerek görecekler. Tabii şimdi biz çok uzun süreler boyunca pozladığımız için gökyüzünü, yani en karanlık yeri bile aydınlık yapacak seviyede parlak fotoğraflar çekiyoruz aslında. Böyle bir durumda da ay ışığı olduğu zaman fotoğraf bembeyaz çıkıyor. Veya bir şehirde ışıkların altında çektiğiniz zaman yine yıldızların ışığını aşırı derecede engelliyor yani. Bu yüzden hem ay olmaması hem de bu şekilde ışık kirliliği olmaması yani şu an olabilecek en güzel şey aslında bu iş için" ifadelerine yer verdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır