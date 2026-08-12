AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Terör tehdidinin ortadan kalkması gençlerimiz için kazanım"

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'te kabul edilen çerçeve yasayla ilgili konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Özellikle Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın bundan 21 sene önce yapmış olduğu Diyarbakır konuşmasıyla birlikte ortaya çıkan büyük bir birikim var. Büyük bir tecrübe var" dedi.

AK PARTİLİ İNAN: "TAKVİM YOK TEYİT MEKANİZMASI VAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnan, şunları söyledi;

"Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzde artık bir takvim yok, bir teyit mekanizması var. Bununla ilgili zaten MGK'mızın ve güvenlik birimlerimizin ortaya koyacağı süreçler var.

Ve özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız öncülüğünde kurulacak kurulun yapacağı önemli teyit mekanizmaları var. Bu teyitler de takip edildikten sonra, Terörsüz Türkiye süreci etap etap bu zamana kadar nasıl başarıyla, pozitif bir şekilde ilerlediyse ben inanıyorum ki bundan sonra da aynı titizlikle devam edecektir.

Bu süreç çok önemliydi. Yani gerçekten de işin büyük bir bölümü bu konuda, bu mutabakatla 467 sayısıyla geçmesi çok çok kritikti.

Kurumlarımız çok özverili bir çalışma yaptı. Çok güzel bir temelde inşa edildi.

"BÜYÜK BİR TECRÜBE VAR"

Ama sadece bu süreçte de sınırlı bakmamak lazım. Özellikle Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın bundan 21 sene önce yapmış olduğu Diyarbakır konuşmasıyla birlikte ortaya çıkan büyük bir birikim var. Büyük bir tecrübe var.

Bu tecrübe de en güçlü katkıyı bu sürece dahil etmiş oldu. Ben inanıyorum ki burada hem terörsüz bölgede, terörsüz bir coğrafyada huzurla, kalıcı bir şekilde en büyük eserlerimizden bir tanesi olan bu Terörsüz Türkiye icraatımız, gelecek nesiller için önemli bir adım olmuştur.

"MARJİNAL GÖRÜŞLERİN BU SÜRECE BARİKAT OLMASINA VERMEDİK"

Tabii eleştiri yapan kişilerin görüşlerini aldık ama eleştirilerine hapsolmadık. Yani marjinal görüşlerin bu sürece barikat olmasına da asla Cumhur İttifakı izin vermedi. Ve bu konuda da kararlı durduk.

Bu konuda da kararlı duran tüm milletvekillerimize, hangi siyasi parti olursa olsun, evet oyu kullanan tüm milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz."