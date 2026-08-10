Tam bir fiyat performans canavarı! Samsung 4K televizyonda büyük fırsat

Televizyon alırken yüksek tutarlar ödemeden kaliteli bir ekran ve hızlı bir akıllı TV deneyimi elde etmek isteyenler buraya! Fiyat/performans ürünü olan Samsung 55" Crystal UHD TV; canlı 4K görüntüsü, akıcı menüleri ve evinizi kolayca yönetmenizi sağlayan SmartThings desteğiyle beklentilerin fazlasını veriyor. 9.900 TL indirimle bu harika deneyimi hemen keşfetmek için hadi, içeriğe geçelim!

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Samsung 55" Crystal UHD U8000H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026)

Samsung 55U8000H Crystal UHD 4K Smart TV, Kristal İşlemci 4K ve PurColor teknolojisiyle tüm içerikleri 4K kalitesine yükselterek sahneleri en canlı renklerle sunar. MetalStream tasarımıyla yaşam alanınıza estetik katarken, Samsung Vision AI ve One UI Tizen işletim sistemiyle aradığınız tüm içeriklere ve akıllı özelliklere anında erişmenizi sağlar. SmartThings entegrasyonu ve Hızlı Kumanda sayesinde TV’nizi cep telefonunuzdan kolayca yönetebilir, Yapay Zeka Enerji Modu ile ışığı ve içeriği analiz ederek enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Şu ana kadar bu televizyondan çok memnunum. Eski televizyonum uzun ve mutlu 17 yılın ardından bozuldu. Bu biraz daha büyük. Görme sorunlarım nedeniyle daha büyük bir ekran istiyordum. Çözünürlük güzel ve parlaklık mükemmel. Kontrast iyi, ancak bazen biraz daha net olabileceğini düşünüyorum. Henüz Full HD özelliklerini tam olarak gösterecek bir şey izlemedim. Ses iyi. Bu televizyonu tekrar satın alırdım."

"Görüntü harika, net, berrak ve mükemmel renklere sahip. Samsung TV+ ile kanal seçenekleri mükemmel ve isteyebileceğiniz her şeye sahip. Uygulama seçimi kolay ve eklemesi basit. Bu sistemle ilgili sorunlarım, TV'nin ve uzaktan kumandanın tepki süresinin bazen çok yavaş olması; uzaktan kumandadaki bir düğmeye bastığınız an ile TV'nin gerçekten yanıt vermesi arasında bir gecikme olması."

Bu içerik 10 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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