HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Redmi Note 17 Pro Max performans testinde göründü: İşlemcisi ortaya çıktı

Redmi Note 17 Pro Max'in global sürümü olduğu belirtilen model Geekbench'te görüntülendi. Test kaydı Snapdragon 6 Gen 5, 8 GB RAM ve Android 16'ya işaret ediyor.

Redmi Note 17 Pro Max performans testinde göründü: İşlemcisi ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Xiaomi'nin Redmi Note 17 serisinin en üst modeli olarak global pazarlara sunması beklenen Redmi Note 17 Pro Max hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından duyurulmayan telefonun global sürümü Geekbench 7 veri tabanında görüntülendi.

Test edilen cihaz 2609FRA74G model numarasını taşıyor. Aynı model numarası daha önce Tayland'daki NBTC sertifikasyonunda Redmi Note 17 Pro Max ile ilişkilendirilmişti.

Model numarasının sonundaki "G" harfinin de cihazın global pazarlar için hazırlanan bir sürüm olduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

SNAPDRAGON 6 GEN 5 İLE TEST EDİLDİ

Geekbench kaydı, Redmi Note 17 Pro Max’in sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 5 işlemci kullandığına işaret ediyor.

Söz konusu 4 nm işlemci Adreno 812 GPU'ya sahip. Mayıs 2026'da tanıtılan bu çip, Honor X80 Pro Max'te de kullanılıyor.

Test edilen Redmi Note 17 Pro Max örneğinde 8 GB RAM bulunuyor.

Telefonun işletim sistemi tarafında ise Android 16 kullanıldığı görülüyor.

Cihaz Geekbench 7 testinde tek çekirdekte 924, çok çekirdekte ise 2.923 puan aldı.

Redmi Note 17 Pro Max performans testinde göründü: İşlemcisi ortaya çıktı 1

9.210 MAH BATARYA İDDİASI DA VAR

Redmi Note 17 Pro Max hakkında X kullanıcısı @Sudhanshu1414 tarafından paylaşılan ayrı bir sızıntıda telefonun 6,83 inç AMOLED ekranla geleceği öne sürüldü.

Ekranın "1.5K" çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor.

Aynı sızıntıya göre cihazda 9.210 mAh kapasiteli batarya ve 100W kablolu şarj desteği bulunabilir.

Bu özellikler Geekbench kaydında yer almıyor ve ayrı bir sızıntıya dayanıyor.

Redmi Note 17 Pro Max performans testinde göründü: İşlemcisi ortaya çıktı 2
Bu görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

KAMERA VE FİYAT KONUSUNDA DA İDDİALAR VAR

Sızdırılan diğer özellikler arasında optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 17 Pro Max'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 599 avro fiyatla satışa sunulabileceği de daha önce öne sürülmüştü.

Xiaomi henüz Redmi Note 17 Pro Max'i resmi olarak duyurmadığı için cihazın nihai özellikleri, fiyatı ve global lansman tarihi şu aşamada kesinleşmiş değil. (Kaynak: GSMArena)

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem!Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem!
Avrupa’da Steam müşterileri dikkat: Bilgiler ele geçirilmiş olabilir!Avrupa’da Steam müşterileri dikkat: Bilgiler ele geçirilmiş olabilir!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Qualcomm işlemci Geekbench Redmi Snapdragon akıllı cep telefonu akıllı telefonlar telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! Ödemeyi unutan trafiğe çıkamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.