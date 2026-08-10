Redmi Note 17 Pro Max performans testinde göründü: İşlemcisi ortaya çıktı

Xiaomi'nin Redmi Note 17 serisinin en üst modeli olarak global pazarlara sunması beklenen Redmi Note 17 Pro Max hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Henüz şirket tarafından duyurulmayan telefonun global sürümü Geekbench 7 veri tabanında görüntülendi.

Test edilen cihaz 2609FRA74G model numarasını taşıyor. Aynı model numarası daha önce Tayland'daki NBTC sertifikasyonunda Redmi Note 17 Pro Max ile ilişkilendirilmişti.

Model numarasının sonundaki "G" harfinin de cihazın global pazarlar için hazırlanan bir sürüm olduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

SNAPDRAGON 6 GEN 5 İLE TEST EDİLDİ

Geekbench kaydı, Redmi Note 17 Pro Max’in sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 5 işlemci kullandığına işaret ediyor.

Söz konusu 4 nm işlemci Adreno 812 GPU'ya sahip. Mayıs 2026'da tanıtılan bu çip, Honor X80 Pro Max'te de kullanılıyor.

Test edilen Redmi Note 17 Pro Max örneğinde 8 GB RAM bulunuyor.

Telefonun işletim sistemi tarafında ise Android 16 kullanıldığı görülüyor.

Cihaz Geekbench 7 testinde tek çekirdekte 924, çok çekirdekte ise 2.923 puan aldı.

9.210 MAH BATARYA İDDİASI DA VAR

Redmi Note 17 Pro Max hakkında X kullanıcısı @Sudhanshu1414 tarafından paylaşılan ayrı bir sızıntıda telefonun 6,83 inç AMOLED ekranla geleceği öne sürüldü.

Ekranın "1.5K" çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor.

Aynı sızıntıya göre cihazda 9.210 mAh kapasiteli batarya ve 100W kablolu şarj desteği bulunabilir.

Bu özellikler Geekbench kaydında yer almıyor ve ayrı bir sızıntıya dayanıyor.



Bu görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur.

KAMERA VE FİYAT KONUSUNDA DA İDDİALAR VAR

Sızdırılan diğer özellikler arasında optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP ön kamera bulunuyor.

Redmi Note 17 Pro Max'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 599 avro fiyatla satışa sunulabileceği de daha önce öne sürülmüştü.

Xiaomi henüz Redmi Note 17 Pro Max'i resmi olarak duyurmadığı için cihazın nihai özellikleri, fiyatı ve global lansman tarihi şu aşamada kesinleşmiş değil. (Kaynak: GSMArena)

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