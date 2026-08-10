10.000 mAh bataryalı iQOO Z11s geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı

iQOO, yeni akıllı telefonları Neo11 Ultra ve Z11s'in tanıtım tarihini açıkladı. Her iki model de 18 Ağustos'ta Çin'de görücüye çıkacak.

Şirket, lansman tarihiyle birlikte telefonların tasarımlarını ve bazı önemli özelliklerini de paylaştı. Modeller özellikle yüksek batarya kapasiteleriyle dikkat çekiyor.

IQOO Z11S'TE 10.000 MAH BATARYA

iQOO Z11s, şirketin 10.000 mAh bataryaya sahip ilk telefonu olacak.

Telefonun arka tarafında kare şeklinde bir kamera modülü bulunuyor.

Z11s; Shimmering Expanse, Snowy Isle White ve Ink-Rock Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

Görsel kaynağı: GSMArena/İQOO Weibo

NEO11 ULTRA'DA 9.100 MAH BATARYA VE 2K EKRAN

iQOO Neo11 Ultra ise 2K ekran ile 9.100 mAh bataryayı bir araya getiren kendi segmentindeki tek akıllı telefon olarak tanıtılıyor.

Cihazın arkasında yatay olarak konumlandırılmış hap şeklinde bir kamera modülü yer alıyor.

Neo11 Ultra üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Bu seçeneklerden birinin arka panelinde 3D dinamik doku bulunacak.



Görsel kaynağı: GSMArena/iQOO Weibo

18 AĞUSTOS'TA TANITILACAKLAR

iQOO Neo11 Ultra ve Z11s, 18 Ağustos'ta Çin'de resmi olarak tanıtılacak.

GSMArena'ya göre her iki telefon da şu anda iQOO'nun Çin'deki resmi çevrim içi mağazası üzerinden ön rezervasyona açılmış durumda.