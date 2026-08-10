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Katlanabilir iPhone için iki renk iddiası: Gümüş ve koyu mavi olabilir

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u için yeni bir renk iddiası çıktı. Buna göre, üçüncü taraf kamera koruyucuları gümüş ve koyu mavi seçeneklerine işaret ediyor.

Katlanabilir iPhone için iki renk iddiası: Gümüş ve koyu mavi olabilir
Enes Çırtlık

Apple'ın gelecek ay duyurması beklenen ilk katlanabilir iPhone'u hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Yeni iddiaya göre iPhone Ultra olarak anılan cihaz iki farklı renk seçeneğiyle sunulabilir.

Sızıntı kaynağı Sonny Dickson, sosyal medyada gümüş ve koyu mavi renklerde iki kamera koruyucusunun fotoğraflarını paylaştı.

Katlanabilir iPhone için iki renk iddiası: Gümüş ve koyu mavi olabilir 1

9to5Google'a göre, söz konusu aksesuarlar, katlanabilir iPhone Ultra'nın kamera çıkıntısının üzerine yerleştirilmek üzere tasarlanmış.

Katlanabilir iPhone için iki renk iddiası: Gümüş ve koyu mavi olabilir 2

KAMERA KORUYUCULARI İKİ RENGE İŞARET EDİYOR

Paylaşılan parçalar Apple tarafından üretilen resmi aksesuarlar değil.

Bunlar, tedarik zincirinden gelen sızıntılar doğrultusunda üçüncü taraf şirketler tarafından hazırlanan aksesuarlar olarak tanımlanıyor.

Bu nedenle gümüş ve koyu mavinin cihazın kesin çıkış renkleri olduğu henüz söylenemiyor.

Ancak Sonny Dickson, geçmişte benzer aksesuar sızıntılarıyla dikkat çeken bir geçmişe sahip olduğu da bir gerçek.

Katlanabilir iPhone için iki renk iddiası: Gümüş ve koyu mavi olabilir 3

DAHA ÖNCE KOYU GRİ VEYA SİYAH İDDİASI VARDI

Şubat ayında ortaya çıkan başka bir söylenti, katlanabilir iPhone'un koyu gri veya siyaha yakın bir seçenek ile beyaz ya da açık gümüş tonlarından biriyle sunulabileceğini öne sürmüştü.

Yeni sızıntı ise Apple'ın koyu gri yerine oldukça koyu bir mavi tonuna yönelmiş olabileceğine işaret ediyor.

Gümüş seçeneği ise önceki söylentiyle de uyum gösteriyor.

IPHONE 18 PRO İÇİN DE YENİ RENKLER SÖZ KONUSU

Gelecek ay tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro'nun da birden fazla yeni renk seçeneğiyle sunulacağı öne sürülüyor.

Söylentilere göre Apple, gümüşün yanı sıra koyu kiraz ve açık mavi renk seçenekleri üzerinde çalışıyor.

Daha önce iPhone 18 Pro'nun siyah renkte de sunulabileceği öne sürülmüştü, ancak daha yeni bir rapor Apple'ın bu seçeneği iptal etmiş olabileceğini bildirdi.

CİHAZIN ADI DA HENÜZ KESİN DEĞİL

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun iPhone Ultra adıyla mı yoksa iPhone Fold gibi farklı bir isimle mi piyasaya çıkacağı henüz kesinleşmiş değil.

Cihazın gelecek ay iPhone 18 Pro ile birlikte duyurulması bekleniyor.

Yeni kamera koruyucusu sızıntısı gümüş ve koyu mavi renk seçeneklerine işaret etse de Apple henüz katlanabilir iPhone'un renklerini resmi olarak açıklamadı.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile oluşturulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone katlanabilir telefon
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