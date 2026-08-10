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Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Gürlek, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu’nu kabul etti.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, BBP merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini kabul etti 1

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınndığı belirtiliyor.

"SORUŞTURMADA SONUNA KADAR GİDİLECEK"

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, ne olursa olsun sonuna kadar gidileceğine yönelik bir mesaj vermişti.

Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 27 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatmıştı. Bakan Gürlek, bu isimlerden 19'unun tutuklandığını, sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söylemişti.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini kabul etti 2

Maraş Başsavcılığı, Yazıcıoğlu ile beraberindeki beş kişinin helikopter kazasında ölümüne ilişkin soruşturma dosyasını, yetkisizlik kararı vererek Ankara Başsavcılığına devretmişti.

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini kabul etti 3

Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlanmıştı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Adalet Bakanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Akın Gürlek
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