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Bu gece sona eriyor: Tchibo Esperto Mini’de 4.000 TL indirimi kaçırmayın
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Bu gece sona eriyor: Tchibo Esperto Mini’de 4.000 TL indirimi kaçırmayın

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sabahları taze çekilmiş kahve kokusuyla uyanmak ve güne harika bir kahveyle başlamak gibisi yok. Dar mutfaklarda alanınızdan olmadan tam otomatik kahve makinesi konforuna sahip olmak artık çok kolay. Sadece 16 cm genişliğindeki ultra kompakt Tchibo Esperto Mini kahve makinesinde 4.000 TL’lik indirim bu gece sona eriyor! Siz de bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Sabah koşturmacasında veya yoğun bir günde saniyeler içinde taze çekilmiş kahveye ulaşmak harika bir lüks. Tchibo Esperto Mini, entegre çekirdek öğütücüsü ve tek dokunuşla çalışan pratik sistemiyle kahvenizi anında bardağınıza dolduruyor. XL Caffè Crema seçeneğiyle güne jet hızında başlamanızı sağlarken pratik yapısıyla zamandan tasarruf ettiriyor. 4.000 TL fırsat bu gece bitmeden önce gelin, cihazı daha yakından inceleyelim!

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Tchibo Esperto Mini Tam Otomatik Kahve Makinesi

Bu gece sona eriyor: Tchibo Esperto Mini’de 4.000 TL indirimi kaçırmayın 1

Tchibo Esperto Mini, sadece 16 cm genişliğindeki ultra kompakt tasarımıyla en dar alana bile sığar. Entegre paslanmaz çelik konik öğütücüsü çekirdekleri anında tazece öğütürken 19 bar basınç gücü, Intense+ kahve sertliği ayarı ve 25-250 ml arası programlanabilir fincan hacmi sayesinde Espresso’dan Caffè Crema’ya kadar ideal lezzet sunar. Fincan aydınlatmalı ayarlanabilir musluğu kullanım kolaylığı sağlarken, kolayca çıkarılabilen demleme grubu ve otomatik kireç çözme programı temizliği zahmetsiz hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Makineden kesinlikle çok memnunuz! Sadece kahve yapan bir makine istiyorduk. Ayrıca çok fazla yerimiz olmadığı için mümkün olan en küçük modeli istedik. Buna rağmen, su haznesi üç XL fincan (standart fincan boyutumuz) için yeterli. Kullanımı inanılmaz derecede kolay ve talimatlar çok açık. Fincan boyutunu programlayabiliyorsunuz, bu da çok kullanışlı."
  • "Bu küçük kahve makinesi gerçekten harika. Kullanımı ve temizliği çok kolay. Öğütücü çok sessiz ve kahveniz için her şeyi özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca son derece az yer kaplıyor; her şey güzel ve kompakt. Birbiri ardına yapmak sorun değil ve hazırlık süresi kısa."
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Bu içerik 7 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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kahve makinesi
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