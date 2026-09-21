İletişim sadece diploma değil! Genç iletişimciler başarı hikayelerini anlattı

Dijitalleşme ve yapay zekâ ile habercilik, sosyal medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanları hızla kabuk değiştiriyor. Ek yerleştirme sürecinde geleceklerini şekillendirecek adaylara seslenen Üsküdar Üniversitesi mezunları, “Yapay zekâ çağında teknolojiyi kullanacağız ama insan odaklı bakışı kaybetmeyeceğiz. Başarının sırrı ise öğrencilik yıllarında uygulamanın içinde yer almak” mesajında birleşti.

“Daha Birinci Sınıfta Mutfaktaydım”

Hasan Zahid Ezim (A Haber Muhabiri & Gece Haberleri Spikeri- 2021 Mezunu):

“A Haber ekranlarında çocukluk hayalimi yaşıyorum. İletişim eğitimi her üniversitede aynı imkânı sunmaz. Ben daha birinci sınıftayken okulumuzun ajansında çalışmaya, kameradan rejiye, haber yazımından ekran önüne kadar her alanı deneyimlemeye başladım. Bugün yapay zekâ çağındayız; bilgiye ulaşmak kolay ama asıl mesele doğru bilgiyi süzebilmek. Yeniden tercih yapsam yine iletişimi seçerdim. Adaylara tavsiyem; üniversite yıllarında hata yapmaktan korkmadan uygulamanın içinde yer almaları.”

“Üniversite Bana Önce İnsanı Dinlemeyi Öğretti”

Dilara Şahin (Sözcü TV Muhabiri- 2024 Mezunu):

“Sahada en çok kullandığım beceri, üniversitede öğrendiğim 'dinlemek ve insanı anlamak' oldu. Yapay zekâ metin yazabilir, veri analiz edebilir ama sahada bir annenin acısını ya da bir mağdurun sesindeki tereddüdü fark edemez. İletişimcinin en büyük gücü empatidir. Öğrenciyken mottom 'kendim başlı başına bir stüdyo olacağım' idi; kameramanlık, kurgu ve editörlüğü okulda öğrendim. Teknolojiyi kullanacağız ama insan tarafımızı asla kaybetmeyeceğiz.”

“'Ne İş Yaparım?' Demeyin, Kendinizi Çok Yönlü Geliştirin”

Didem Düz Uluat (Sosyal Medya & Dijital Medya Uzmanı- 2021 Mezunu):

“Birinci sınıfta üniversitenin kurumsal iletişim biriminde çalışmaya başlayarak iş hayatına mezun olmadan adım attım. Özgüvenimin temelini orada attım. Bugün 'İletişim okursam ne iş yaparım?' diye kendinizi kısıtlamayın; dijital medyadan içerik üretimine, ajanslardan kurumsal iletişime kadar devasa bir alan var. Bize sadece mesleği değil, nasıl bir profesyonel olmamız gerektiğini de öğrettiler. Bugün tercih yapacak olsam yine Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni seçerdim.”

“İletişimci Sadece İçerik Üretmez, Strateji Yönetir”

Ebranur Özdemir (İletişim Uzmanı- 2024 Mezunu):

“Öğrencilik yıllarımda rejiden TV program editörlüğüne, ardından Medya PR birimine kadar iletişimin her mutfağında bulundum. Şu an kurumumuzun medya planlamasından kriz yönetimine kadar geniş bir alanda görev yapıyorum. İletişimci sadece içerik üreten değil, strateji geliştiren bir profesyoneldir. Sektörde fark yaratmak için diplomayla yetinmeyip günceli, medya trendlerini ve yapay zekayı sürekli takip etmek gerekiyor.”