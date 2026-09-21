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Tavşanlı’da otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Harmancık istikametine seyir halinde olan A.T.S. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen R.U. idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü R.U. ile arkasında yolcu olarak bulunan E.U. yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Tavşanlı’da otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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