İzmir'den Ankara'ya kulisler siyaset kulisleri alev alev: Bu kez sadece Cemil Tugay da değil!

Siyasette parti değişikliği iddiaları gündemdeki yerini korurken gözler yeniden İzmir’e çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

TV100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, aldığı bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğini söyledi.

"ÇİĞLİ BELEDİYESİ DE GEÇEBİLİR"

Burhan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü.

'12 MİLLETVEKİLİ' İDDİASI

İddia yalnızca İzmir’le sınırlı kalmadı. Ankara kulislerinde farklı partilerden yaklaşık 12 milletvekilinin AK Parti’ye geçebileceği konuşuluyor. Sinan Burhan, iddiayı "Şu anda farklı siyasi partilerden 12 civarında milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımız onay verirse AK Parti'ye geçme durumu söz konusu" sözleriyle dile getirdi.

TUGAY CEPHESİ DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Tugay, 13 Ağustos’ta başka bir partiye geçmeyeceğini ve bağımsız kalacağını açıklamıştı. Daha önceki “9 Eylül’de geçecek” iddiası da danışmanı tarafından yalanlanmıştı.

Öte yandan Tugay’ın AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ı bir sergi açılışında kapıda karşılaması da daha önce siyasi kulislerde dikkat çekmişti.