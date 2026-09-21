HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'den Ankara'ya kulisler siyaset kulisleri alev alev: Bu kez sadece Cemil Tugay da değil!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası yeniden gündemde. Kulislerde farklı partilerden yaklaşık 12 milletvekilinin de AK Parti’ye katılabileceği öne sürüldü.

İzmir'den Ankara'ya kulisler siyaset kulisleri alev alev: Bu kez sadece Cemil Tugay da değil!
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyasette parti değişikliği iddiaları gündemdeki yerini korurken gözler yeniden İzmir’e çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

TV100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, aldığı bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğini söyledi.

İzmir den Ankara ya kulisler siyaset kulisleri alev alev: Bu kez sadece Cemil Tugay da değil! 1

"ÇİĞLİ BELEDİYESİ DE GEÇEBİLİR"

Burhan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da AK Parti’ye katılabileceğini öne sürdü.

İzmir den Ankara ya kulisler siyaset kulisleri alev alev: Bu kez sadece Cemil Tugay da değil! 2

'12 MİLLETVEKİLİ' İDDİASI

İddia yalnızca İzmir’le sınırlı kalmadı. Ankara kulislerinde farklı partilerden yaklaşık 12 milletvekilinin AK Parti’ye geçebileceği konuşuluyor. Sinan Burhan, iddiayı "Şu anda farklı siyasi partilerden 12 civarında milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımız onay verirse AK Parti'ye geçme durumu söz konusu" sözleriyle dile getirdi.

İzmir den Ankara ya kulisler siyaset kulisleri alev alev: Bu kez sadece Cemil Tugay da değil! 3

TUGAY CEPHESİ DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası daha önce de gündeme gelmişti. Tugay, 13 Ağustos’ta başka bir partiye geçmeyeceğini ve bağımsız kalacağını açıklamıştı. Daha önceki “9 Eylül’de geçecek” iddiası da danışmanı tarafından yalanlanmıştı.

İzmir den Ankara ya kulisler siyaset kulisleri alev alev: Bu kez sadece Cemil Tugay da değil! 4

Öte yandan Tugay’ın AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ı bir sergi açılışında kapıda karşılaması da daha önce siyasi kulislerde dikkat çekmişti.

İlginizi Çekebilir

Cemil Tugay, AK Partili ismi kapıda karşıladı

Cemil Tugay, AK Partili ismi kapıda karşıladı

 Özel'den Cemil Tugay'la ilgili AK Parti iddialarına 'travma'lı yanıt

Özel'den Cemil Tugay'la ilgili AK Parti iddialarına 'travma'lı yanıt

 Tugay'ın danışmanından iddialara yanıt

Tugay'ın danışmanından iddialara yanıt
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji 15 kenti uyardı! Sağanak ve toz taşınımı geliyorMeteoroloji 15 kenti uyardı! Sağanak ve toz taşınımı geliyor
Fon soruşturmasında yeni gözaltılar var!Fon soruşturmasında yeni gözaltılar var!
Anahtar Kelimeler:
transfer Milletvekili İzmir Çiğli CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli Belediyesi ak parti iddia Cemil Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Avrupa'nın dev ülkesinde alarm! Savaş için tarih verdiler

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Berlin'deki seçimi başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı!

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Amedspor zirveye çıktı! Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı: Festivalde ortalık karıştı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Fon soruşturmasında İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.