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Özel'den Cemil Tugay'la ilgili AK Parti iddialarına 'travma'lı yanıt

Son günlerde sıkça tartışılan konulardan biri de CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transfer iddiaları oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Özel'den Cemil Tugay'la ilgili AK Parti iddialarına 'travma'lı yanıt
Ufuk Dağ

Siyaset arenası transferleri konuşmaya devam ediyor. Dün İstanbul'da 3 ilçe belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Uzun süredir devam eden hareketlilik kulislerde yer alan bilgilere göre bir süre daha devam edeceği işaret ediyor.

Özel den Cemil Tugay la ilgili AK Parti iddialarına travma lı yanıt 1

Gündemde uzun süredir konuşulan iddialardan biri de İzmir'le ilgili. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye transfer söylentileri son günlerde daha da arttı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili t24'e konuştu.

"İZMİR'DEKİ VATANDAŞLARIN YÜZÜNE NASIL BAKACAK"

Özel, Tugay'la ilgili, “Kendisine bir genel başkan yardımcım da gitti, birebir de görüştü. Kendisi AK Parti'ye geçeceği konusundaki tüm iddiaları en sert, en keskin bir dille reddediyor. Bize kendisinin yolladığı son bilgi buyken ben, 'AK Parti'ye geçecek' demeyi doğru bulmam. Ama böyle bir şey hayata geçecek olursa 'İzmir'deki vatandaşların yüzüne nasıl bakacak, o tepkiye nasıl mani olacak, bizim yüzümüze nasıl bakacak, eşinin yüzüne, ailesinin yüzüne nasıl bakacak?' bu soruların hepsi ortada duruyor.

Özel den Cemil Tugay la ilgili AK Parti iddialarına travma lı yanıt 2

'TRAVMA' ÇIKIŞI

Bu tarih önünde yeni bir travma olur. Biz bu travmayı seçim gecesi kutlarken atlatırız. Ama o travma bazılarının hayatında ömür boyu sürer” ifadelerini kullandı.

"SORMAYI KENDİME YAKIŞTIRMAM"

Özel konuşmasının devamında, “Cemil Tugay'la en son 2-3 hafta önce konuştum. Cemil bey o konuşmamızda 'Efendim herkes sizin sırtınıza yük veriyor, birilerinin de yük alması lazım' demişti bana. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına 'Sen AK Parti'ye geçecek misin?' diye sormayı kendime de, ona da yakıştırmam. Ama sağdan soldan bilgiler getirenler oluyor. Ama biz İzmir'de ortaya çıkabilecek bir travmayı seçim gecesi 2 buçuk, 3 milyon İzmirliyle Gündoğdu meydanında, Kordon'da atlatırız. Ama AK Parti, 25 yıl boyunca kazanamadığı bir ili, şantaj ve tehditle transfer etmeyi yedirirse o travmayı AK Parti'nin seçmeni, AK Parti'ye onun hesabını nasıl sorar. Ya da böyle bir transferin parçası olanlar, ömürleri boyunca hangi travmayı üzerlerinde taşırlar, herkesin bunun hesabını yapması lazım' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Cemil Tugay
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