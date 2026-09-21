Meteoroloji 15 kenti uyardı! Sağanak ve toz taşınımı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Akdeniz’den Karadeniz’e, Doğu Anadolu’dan Marmara’ya kadar çok sayıda bölgede yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu için de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in yanı sıra Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Bazı bölgelerin iç ve kıyı kesimlerinde de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu için toz taşınımı uyarısında bulundu. Bölgede beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul’da ise havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kentte sıcaklığın 26 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

15 İLDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün 15 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Yağış beklenen iller şöyle:

Bolu

Burdur

Konya

Mersin

Adana

Osmaniye

Kars

Ardahan

Artvin

Rize

Trabzon

Gümüşhane

Bayburt

Erzincan

Erzurum

Yağışlı havanın salı ve çarşamba günlerinde de birçok ilde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, gündüz sıcaklıklarının 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bölgede salı günü ise yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.