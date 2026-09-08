İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 9 Eylül'de AK Parti'ye geçeceği iddia edildi

Türkiye siyasetinde son dönemde gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilmiş durumda. CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası ilk istifa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan gelmişti.

YENİ PARTİ'YE KATILMADI, İDDİALAR YOĞUNLAŞTI

Tugay'ın, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye de katılmaması tartışmaları beraberinde getirmiş ve Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti.

'AK PARTİ'YE ÜYELİK FORMUNU DOLDURDU' İDDİASI

Uzun bir süredir AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Tugay, bu iddiaları yalanlasa da konu gündemdeki yerini koruyor. Nefes'ten Fatih Ergin'in haberine göre Cemil Tugay, AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu.

9 EYLÜL RESEPSİYONU İLK KEZ ALKOLSÜZ! AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANLARININ TAMAMI DAVET EDİLDİ

Haberde dikkat çeken bir detay daha yer aldı. Bu akşam Tarihi Hava Gazı fabrikasında yapılacak 9 Eylül resepsiyonu Tugay'ın talimatıyla ilk defa alkolsüz gerçekleşecek. Resepsiyona İzmir'deki AK Parti İlçe Başkanlarının tamamının davet edildiği de aktarıldı.

9 EYLÜL'DE AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Tugay'ın AK Parti'ye transferi ile ilgili seçilen tarih de oldukça dikkat çekici. Haberde, Tugay'ın İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'de AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Bu hamle ile İzmirlilere mesaj verilmek istendiği aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan henüz bu iddialara yönelik açıklama gelmedi.