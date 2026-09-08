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İstanbul'da kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar

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Sancaktepe'de otomobiliyle seyir halindeyken henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutulan sürücü hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde 18 adet kovan bulunurken, ekipler cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

Sancaktepe ilçesi Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği tespit edilemeyen bir vatandaşın içinde bulunduğu otomobile henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul da kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar 1

18 ADET KOVAN BULUNDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, aracın içerisinde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde yerde 18 adet kovan bulunurken, ekipler cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

İstanbul da kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar 2

İstanbul da kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
malum çeteleden biridir
texas
şans eseri yaşıyoruz resmen katillere af çıkarsa olacağı bu
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