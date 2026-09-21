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Hakkari'de kahreden olay! Cansız bedeni kilometrelerce omuzda taşındı

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Hakkari'de yürek burkan bir olay yaşandı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Dilekli köyüne bağlı mezraya giderken fenalaşarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki Sadi Özen'in cenazesi, araçların ulaşamadığı sarp arazide yakınlarının ve köylülerin yoğun çabası sonucu dereden geçirilip yamaçlarda omuzda taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Özen'in cansız bedeni kilometrelerce omuzda taşındı.

Alınan bilgilere göre, 57 yaşındaki Sadi Özen ve beraberindekiler, Dilekli köyüne bağlı Ünlüce mezrasına gitmek üzere Yüksekova'dan araçla yola çıktı. Yolun devamının araç trafiğine elverişli olmaması nedeniyle grup, yolculuklarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

ANİDEN FENALAŞTI

Yaklaşık 7 kilometrelik patika yolda ilerledikleri sırada Sadi Özen aniden rahatsızlanarak fenalaştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari de kahreden olay! Cansız bedeni kilometrelerce omuzda taşındı 1

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bölgenin zorlu arazi yapısı ve ekiplerin araçlarının ilerlemesine imkan tanımayan coğrafi engeller nedeniyle sağlık görevlileri olay yerine doğrudan ulaşamadı. Yetkililer tarafından havadan müdahale seçeneği de değerlendirildi; ancak bölgenin helikopter inişine uygun olmaması nedeniyle bu yöntem de hayata geçirilemedi. Saat 13.00 sıralarında fenalaştığı öğrenilen Sadi Özen'in, yapılan değerlendirmelere göre olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hakkari de kahreden olay! Cansız bedeni kilometrelerce omuzda taşındı 2

CENAZEYİ TAŞIDILAR

Ekiplerin karadan ulaşım sağlayamaması üzerine Sadi Özen'in yakınları ve köylüler harekete geçti. Cenazeyi araçların beklediği noktaya indirebilmek için büyük bir çaba sarf eden vatandaşlar, 7 kilometrelik sarp patika yolu yürüyerek aştı. Dereden de geçirilen cenaze, uzun ve zorlu bir çalışmanın ardından ekiplerin bulunduğu noktadaki ambulansa teslim edildi.

Hakkari de kahreden olay! Cansız bedeni kilometrelerce omuzda taşındı 3

ÖZEN'İN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekiplerince teslim alınan Özen'in cenazesi, öncelikle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Hakkari'ye gönderilen cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden Yüksekova'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Özen'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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