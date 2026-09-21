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Siyasetin gündemi bunu konuşuyor! İsmail Saymaz'dan çarpıcı iddia: 'Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir'

Siyasetin gündemi bir belediyenin daha AK Parti'ye geçme ihtimalini konuşuyor. Adalar Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçimi çarşamba gününe ertelendi. Gazeteci İsmail Saymaz'dan da çarpıcı iddialar geldi. Saymaz, Adalar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçebileceğini iddia etti.

Siyasetin gündemi bunu konuşuyor! İsmail Saymaz'dan çarpıcı iddia: 'Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir'

Adalar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendi.

Siyasetin gündemi bunu konuşuyor! İsmail Saymaz dan çarpıcı iddia: Bir belediye daha AK Parti ye geçebilir 1

PAMUK’UN İSTİFASI SONRASI SEÇİM ERTELENDİ

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği görevine getirilen Medine Pamuk, geçen hafta “sağlık sorunlarını” gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

Bunun üzerine bugün yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi, salt çoğunluk sağlanamayınca çarşamba gününe ertelendi.

ADALAR DA AK PARTİ’YE GEÇEBİLİR

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalar Belediyesi’ndeki sandalye dağılımına ve başkanvekilliği seçimine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Üsküdar’dan sonra Adalar Belediyesi de AK Parti’ye geçebilir. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca Medine Pamuk, başkan vekili oldu. Ancak o da geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etti. Normalde başkan dahil 12 belediye meclis üyesi var.

Başkan Akpolat ve 1 meclis üyesi tutuklu. 3 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığı için oy hakları yok.

Elde 7 belediye meclis üyesi var. 5’i CHP’li, 2’si AK Partili. CHP’li 5 üyeden 2’sinin AK Parti’ye oy vereceği konuşuluyor.

Yeni Parti ve CHP ilçe yönetimleri bugün yapılacak başkan vekiline katılmama kararı aldı.

Seçim çarşambaya ertelendi. Yeni Partililer tutuklu üyenin istifasını aldılar, yedek üyenin oyuyla tablo 4-4 oluyor. Bu şekilde sonuçlanırsa kuraya kalıyor.

Yeni Parti’nin planı tutmazsa Üsküdar’dan sonra Adalar da AK Parti’ye geçiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalar İsmail Saymaz ak parti
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