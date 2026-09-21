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Tekirdağ'da vahşet! Tartıştığı eşini katletti: "Annenizi öldürdüm"

Tekirdağ'da meydana gelen olay kan dondurdu. Mehmet Ünlü (80) tartıştığı eşi Fadime Ünlü'yü (75) öldürüp sabaha kadar başında bekledi. Ünlü'nün sabah saatlerinde oğlunu arayarak, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dediği öğrenildi.

Tekirdağ'da vahşet! Tartıştığı eşini katletti: "Annenizi öldürdüm"

Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi’ndeki bir binada oturan Mehmet Ünlü ile eşi Fadime Ünlü arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tekirdağ da vahşet! Tartıştığı eşini katletti: "Annenizi öldürdüm" 1

KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Fadime Ünlü, hayatını kaybetti.

Tekirdağ da vahşet! Tartıştığı eşini katletti: "Annenizi öldürdüm" 2

SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Mehmet Ünlü, eşinin başında sabaha kadar bekledi.

Tekirdağ da vahşet! Tartıştığı eşini katletti: "Annenizi öldürdüm" 3

"ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM"

Saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Mehmet Ünlü, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin beni polis teslim edin, annenizi de defnedin" dedi. Bunun üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Fadime Ünlü'nün öldüğü belirlendi. Ünlü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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