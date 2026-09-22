HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu

Antalya’da kırmızı ışıkta beklerken bir anda kaldırıma çıkıp seyyar büfeye çarparak devrilen motosikletteki 2 turist, kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, arkada yolcu olarak bulunan kadın turist, sürücü turiste tepki gösterdi.

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu

Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı’nda yapay şelale istikametinden gelip çevreyolu istikametine seyir halindeki erkek turistin kullandığı ve arkasında kadın turistin de bulunduğu motosiklet, İzge kavşağında kırmızı ışıklarda beklediği sırada bir anda kaldırıma çıkarak seyyar büfeye çarparak devrildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve olay yerine gelen trafik polisine herhangi bir talepleri olmadığını söyleyen turistler, düştükleri yerden kalktıktan sonra tartışmaya başladı. Özellikle yolcu olarak bulunan kadın turistin sürücüye tepki gösterirken, o da sarılarak onun gönlünü almaya çalıştı.
Bir süre daha tartışan turistler, sakinleşmelerinin ardından yollarına devam etti.

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu 1

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu 2

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu 3

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu 4

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu 5

Kırmızı ışıkta motosikletle bekleyen turistler bir anda kaldırıma çıktı, büfeye çarpıp yere savruldu 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzmanlardan 'tatlı zehir' uyarısı! Sınırın 5 katına çıktıUzmanlardan 'tatlı zehir' uyarısı! Sınırın 5 katına çıktı
Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! 14 şüpheli daha yakalandıFon soruşturmasında yeni dalga operasyon! 14 şüpheli daha yakalandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Ankara’da bir evde 3 kişi ölü bulundu

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Başından vurulmuş olarak bulundu: Telefonunda 4 dakikalık video

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Fenerbahçe'de beklenmedik talep! Yıldız isim ocakta ayrılmak istiyor: Menajerine talimatı verdi

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

Ödül gecesinde fenalaştı! Kızı hemen müdahale etti

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

Altında dengeler değişti: Uzmanlardan kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.