Tasarruflu ve hızlı yıkama sağlayan Bob Mini Bulaşık Makinesi indirimde

Dar mutfaklarda devasa bulaşık makinelerine yer bulamamaktan veya tesisat çekilemeyen alanlarda elde bulaşık yıkamaktan sıkıldınız mı? Bob Taşınabilir Mini Bulaşık Makinesi, dahili su deposu sayesinde hiçbir musluk bağlantısına ihtiyaç duymadan nerede olursanız olun imdadınıza yetişiyor. Yalnızca 3 litre su tüketerek çevre dostu temizlik sağlayan ve tezgahınızda neredeyse hiç yer kaplamayan bu akıllı yardımcı hazır indirimdeyken mutfağınıza bu konforu hemen kazandırın!
Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Bob Mini Bulaşık Makinesi, 3 litrelik entegre su tankı ve tak-çalıştır yapısıyla su tesisatına ya da montaja gerek duymadan anında çalışır. 29 cm'ye kadar olan yemek tabaklarını sığdırabilen 34x49x49 cm boyutlarındaki kompakt tasarımı sayesinde dar mutfak, stüdyo daire, ofis, yazlık ve karavanlarda tezgah üstüne kolayca yerleşir. Tek yıkamada yalnızca 3 litre su harcayarak yüksek oranda tasarruf sunan bu çevre dostu cihaz; 7 farklı program seçeneğiyle cam bardaklardan porselen tabaklara kadar tüm bulaşıkları etkili ve sessiz bir şekilde temizler.
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 17 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.