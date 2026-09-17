Tasarruflu ve hızlı yıkama sağlayan Bob Mini Bulaşık Makinesi indirimde

Dar mutfaklarda devasa bulaşık makinelerine yer bulamamaktan veya tesisat çekilemeyen alanlarda elde bulaşık yıkamaktan sıkıldınız mı? Bob Taşınabilir Mini Bulaşık Makinesi, dahili su deposu sayesinde hiçbir musluk bağlantısına ihtiyaç duymadan nerede olursanız olun imdadınıza yetişiyor. Yalnızca 3 litre su tüketerek çevre dostu temizlik sağlayan ve tezgahınızda neredeyse hiç yer kaplamayan bu akıllı yardımcı hazır indirimdeyken mutfağınıza bu konforu hemen kazandırın!

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Karavan, tekne, ofis ve küçük mutfaklar için: Bob Taşınabilir 3L Su Kapasiteli Mini Bulaşık Makinesi [Enerji Sınıfı A]

Bob Mini Bulaşık Makinesi, 3 litrelik entegre su tankı ve tak-çalıştır yapısıyla su tesisatına ya da montaja gerek duymadan anında çalışır. 29 cm'ye kadar olan yemek tabaklarını sığdırabilen 34x49x49 cm boyutlarındaki kompakt tasarımı sayesinde dar mutfak, stüdyo daire, ofis, yazlık ve karavanlarda tezgah üstüne kolayca yerleşir. Tek yıkamada yalnızca 3 litre su harcayarak yüksek oranda tasarruf sunan bu çevre dostu cihaz; 7 farklı program seçeneğiyle cam bardaklardan porselen tabaklara kadar tüm bulaşıkları etkili ve sessiz bir şekilde temizler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Şimdilik en kısa programı kullandık, sonuç beklediğimden iyi. Tanıtım bilgilerinde wifi olduğu yazılı ancak öyle bir şey yok, bilin yani. Sorunsuz çalışmaya devam edeceğini sanıyorum, inşallah. Eksiği Türkçe açıklamalı kılavuz ve videoların olmaması!"

"Teknede kullanmak için aldım. Sıvı bulaşık makinesi deterjanıyla harika iş çıkartıyor. Özellikle sıcak suyla yıkıyor olması çok iyi ve çok iyi duruluyor. Elde yıkamaya göre içimiz çok daha rahat. Elektrik sarfiyatı suyu ısıtana kadar 1000 w civarında daha sonra 100 w altına düşüyor ve fişe takılıyken sıfıra çok yakın elektrik tüketiyor. Çin malı, oyuncak bulaşık makineleri gibi değil. Gerçekten yıkıyor ve bitince kapağını açtığı için bulaşıklar kuru çıkıyor. Bob yurt dışından incelerseniz yıllardır satılan bir ürün ama TR deki versiyonu biraz farklı gibi. İşletim sistemi ve donanım versiyonu son versiyon gibi görünüyor ama wifi bir şekilde görünmüyor bu versiyonda ama globalde wifi olmayan V10 cihaz yok. Sanırım TR ye özel paketlenmiş ama wifi olsa iyi olurdu çünkü bu güncelleme alan bir cihaz ama bunu nasıl guncelleyecegimiz belli değil. İçerisinden çıkan sepet ve düzenleme eklentileri çok kaliteli ve çok fazla seçenek sunuyor. Bunun dışında cihazın iddiası çok kolay tamir edilebilir olduğu şeklinde. Umarım gerekmez ama tasarım felsefesinin uzun vadeli düşünülmüş olması iyi bir şey."

Bu içerik 17 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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