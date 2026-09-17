Bolu’da yağmurda kayan tır kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı-Mudurnu kara yolunun Taşkesti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu istikametine giden H.D. yönetimindeki boş tır, yağmur yağışının etkisiyle virajda kayarak dorse kısmıyla karşı yönden gelen H.Ç. idaresindeki sunta yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler H.Ç. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.D. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Kazada her iki tırda da maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır