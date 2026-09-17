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20 ilde 12 yeni nesil suç örgütüne dev darbe! 191 şüpheli gözaltında: "Devletin demir yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği iki önemli operasyonda toplamda 191 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul başta olmak üzere 20 ile uzanan operasyonlarla ilgili olarak İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz" dedi.

20 ilde 12 yeni nesil suç örgütüne dev darbe! 191 şüpheli gözaltında: "Devletin demir yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz"
Doğukan Akbayır

İstanbul'da operasyonlardan ilki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince “yeni nesil suç örgütleri”ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

20 ilde 12 yeni nesil suç örgütüne dev darbe! 191 şüpheli gözaltında: "Devletin demir yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz" 1

İSTANBUL, KOCAELİ, BOLU VE TEKİRDAĞ'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 11 ayrı olaya karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru olabilecek delillerin ele geçirilmesi amacıyla 14 Eylül’de İstanbul merkezli Kocaeli, Bolu ve Tekirdağ’ı kapsayan 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adli makamlara sevk edildi.

20 ilde 12 yeni nesil suç örgütüne dev darbe! 191 şüpheli gözaltında: "Devletin demir yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz" 2

12 SUÇ ÖRGÜTÜNE HEDEFTEYDİ

İkinci ve daha kapsamlı operasyon ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

İstanbul, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Anadolu Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturmalarda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütü mercek altına alındı.

Yapılan çalışmalarda, örgütlerin bazılarının elebaşlarının yurt dışında bulunduğu, bir kısmı hakkında ise kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu belirlendi.

20 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet ve tehdit suçlarına karıştıkları belirlenen örgüt mensuplarının yakalanması için 14 Eylül’de düğmeye basıldı. İstanbul merkezli toplam 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 155 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında yapılan yakalamalarla bu sayı 178’e yükseldi.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, farklı çaplarda 207 fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 178 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

YILDIZ: “DEVLETİMİZİN DEMİRDEN YUMRUĞUNU HİSSETTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Böylece İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün suç örgütlerine yönelik iki ayrı operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 191’e ulaştı. İstanbul’da suç örgütlerine yönelik peş peşe gerçekleştirilen operasyonların ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Yıldız, “İstanbul’umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz. Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil; elebaşından yöneticisine, finansöründen saha yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz” dedi.

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