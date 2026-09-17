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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihine yönelik açıklamalarda bulundu. Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngördüğünü söyledi. Uçum ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kez aday olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye siyasetinin son günlerdeki tartışmalarından biri erken seçim olmuştu. Muhalefet kanadı erken seçim çağrılarını artırırken, iktidar kanadı da seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulamıştı. Seçim tarihi ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

MEHMET UÇUM SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim tarihi verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi 1

"16 NİSAN 2028 YILINDA YAPILMASINI ÖNGÖRÜYORUM"

Türkiye Basın Federasyonu’nda konuşan Uçum, seçim tarihi için 16 Nisan 2028 tarihini verdi. Uçum, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihi verdi 2

"SEMBOLİK ANLAMI VARDIR"

Uçum ayrıca tarihin sembolik olduğunu da belirterek, "Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır" ifadelerini kullandı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SON KEZ ADAY OLACAK"

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kez aday olacağını da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim
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