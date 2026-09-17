Tırnağındaki morluk kanserin habercisiymiş!

Misselbrook, tırnağındaki değişikliği fark ettikten sonra doktora başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmede çizginin bir morluk olduğu ve endişe edilmesi gereken bir durum bulunmadığı belirtildi.

Ancak zaman içerisinde çizgi genişlemeye ve rengi koyulaşmaya başladı. Bunun üzerine yeniden doktora giden Misselbrook, dermatoloji bölümüne sevk edildi.

Yapılan ilk biyopsinin ardından tırnağı yeniden uzamaya başladı. Ancak tırnak uzadıkça altındaki çizginin de genişlediğini fark eden Misselbrook, yeniden sağlık kuruluşuna başvurdu.

İKİNCİ BİYOPSİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yapılan ikinci biyopsinin sonucunda Misselbrook'a akral lentijinöz subungual melanom teşhisi konuldu.

Nadir görülen bu kanser türü tırnak yatağında gelişebiliyor. Hastalık, tırnak altında kahverengi veya siyaha yakın renkte, düzensiz ve dikey bir çizgi ya da renk değişikliği şeklinde ortaya çıkabiliyor.

Doktor Richard Wain, hastalığın güneş ışığına maruz kalmayla doğrudan bağlantılı olduğu yönündeki görüşün doğru olmadığını belirtti.

BAŞKA BİR TIRNAK DEĞİŞİKLİĞİYLE KARIŞTIRILABİLİYOR

Akral lentijinöz subungual melanom, görünümü nedeniyle melanonişi ile karıştırılabiliyor. Melanonişi de tırnakta koyu renkli çizgilerin oluşmasına neden olabiliyor.

Ancak tırnak altında ortaya çıkan her çizginin kanser anlamına gelmediği belirtiliyor. Uzun süre geçmeyen, giderek genişleyen veya renginde değişiklik görülen çizgilerin ise doktor tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor.

PARMAĞININ BİR KISMI ALINDI

Misselbrook'un hastalığı erken evrede teşhis edildi. Tedavi kapsamında parmağının bir kısmı alındı.

Tedavinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşadığı deneyim tırnaklarda meydana gelen ve uzun süre geçmeyen değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.