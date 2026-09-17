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Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü"

Sivas’ta 7 gündür aranan 11 aylık Büşra Balıkçı ile ilgili soruşturma yeni bir isim eklendi. Büşra bebeğin iki kardeşi, babalarının borçlu olduğu M.K.’nin Büşra’yı borca karşılık çadırdan götürdüğünü öne sürdü. M.K. Diyarbakır’da gözaltına alındı. Bu arada anne Balıkçı, önceki ifadelerini eşi ve ablasının yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü"

Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan Büşra Balıkçı’yı arama çalışmaları sürüyor. Son olarak, devlet korumasına alınan kardeşlerinden dikkat çeken bir iddia geldi. Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde dinlenen iki kardeş, babalarının borçlu olduğu M.K.’nin bebeği çadırdan götürdüğünü öne sürdü. Çocukların ifadeleri üzerine M.K. Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 1

İLK İHBARI ANNE YAPTI

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde hayvancılıkla uğraşan anne Elif Balıkçı (27), 10 Eylül’de saat 22.00 sıralarında 11 aylık bebeği Büşra’nın kaybolduğunu belirterek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede arama çalışmasına başlanırken, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 2

ÖNCE "PARAYLA SATILDI" DEDİ, SONRA "ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ" İDDİA ETTİ

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif Balıkçı, ilk ifadelerinde çocuğunun para karşılığı satıldığını öne sürdü. Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Elif Balıkçı, kızının, eşi Yusuf Balıkçı tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Elif Balıkçı, korktuğu için daha önce yalan beyanda bulunduğunu söyleyip, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan taşlık araziye götürdü ve bıraktı" diyerek eşinden şikayetçi oldu.

BÜŞRA'NIN KARDEŞLERİ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Elif Balıkçı ile eşi Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ihbarı yapan kişi, veteriner M.Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen M.D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı. İlerleyen süreçte veteriner M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca kayıp bebeğin diğer 4 kardeşi, 13 Eylül'de koruma altına alınarak Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.

KARDEŞLERİNİN BEYANIYLA YENİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çocuk Evi’nde 16 Eylül'de sosyal çalışmacı eşliğinde dinlenen ailenin çocuklarından R.B. ve H.B., babalarının borçlu olduğu M.K. isimli şahsın borca karşılık çadıra girerek kardeşleri Büşra'yı alıp götürdüğünü ifade etti. Bu beyan üzerine yeniden ifadesi alınan anne Elif Balıkçı, önceki ifadelerini eşi Yusuf Balıkçı ve ablası Rahime Budak'ın yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine şüpheli M.K. dün Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 3

ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

M.K., ifade işlemleri öncesi götürüldüğü Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 4

Şüpheli, daha sonra da sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 5

ANNE BİR KEZ DAHA İFADE DEĞİŞTİRDİ

Daha önce iki kez farklı ifadelerde bulunan Elif Balıkçı dün savcılıkça yeniden alınan ifadesinde, oğlunun Büşra'nın çadırdan götürülme olayını kendisine anlattığını ancak M.K.’nin çadırdan Büşra'yı alıp götürdüğünü görmediğini, Yusuf'un M.'ye borcu olduğunu bildiğini ve sürekli istediğini, bugüne kadar vermiş olduğu ifadeleri kocası Yusuf ve ablası Rahime'nin yönlendirmesi neticesinde verdiğini iddia etti.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 6

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLU

İfadeleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, ‘Çocuk altsoyu kasten öldürme’ suçundan, akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 7

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ailenin yaşadığı Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesinde Büşra Balıkçı'ya ait bir iz bulmak için 10 Eylül'den itibaren başlatılan çalışmalar bugün de devam ediyor. Göndüren köyü girişinden itibaren bölgeye sivil giriş çıkışların girmesine izin verilmiyor.

Kayıp bebek Büşra’nın bu kez kardeşleri isim verdi: "Çadıra girdi, alıp götürdü" 8


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sivas kayıp bebek kayıp çocuk
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