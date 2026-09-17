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İstanbul'da uçurtma etkinliği çocuklara umut oldu

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte binlerce çocuk bir araya geldi. Uçurtmalar barış mesajı taşıdı.

İstanbul'da uçurtma etkinliği çocuklara umut oldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde bir etkinlik düzenlendi. "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" adıyla yapılan etkinlik, Maltepe Sahili'nde gerçekleştirildi.

İstanbul da uçurtma etkinliği çocuklara umut oldu 1

Medet Ekşi, Gazze’deki çocukların durumu hakkında bilgi verdi. Çocukların eğitim haklarının ellerinden alındığını vurguladı. Filistinli çocukların direnişine dikkat çekti.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağcı Özbaş da bir konuşma yaptı. Burada olmanın gururunu hissettiğini belirtti. Gazze’deki çocukları unutmamak gerektiğini ifade etti.

İstanbul da uçurtma etkinliği çocuklara umut oldu 2

Ertan Saygın, etkinliğin önemini vurguladı. Milli birlik ve beraberlik haftası kapsamında bu faaliyetlerin devam edeceğini iletti. Özgür Gazze için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Mustafa Kıraç, çocukların geleceği için bu etkinliklerin önemli olduğunu açıkladı.
Yaşanan savaşların sona ermesini diledi. Dayanışma mesajları verdi.

İstanbul da uçurtma etkinliği çocuklara umut oldu 3

Öğrenci Murat Halil, etkinliğin önemini belirtti. Gazze’de çeşitli sorunlar yaşandığını dile getirdi. Savaşın sona ermesini umduğunu ifade etti.

Filistinli öğrenci Said İbrahim, Türkiye’de olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Buradaki insanların sevgisini hissettiğini belirtti.

Asel İslam, etkinliğe destek amacıyla katıldığını söyledi. Savaşın bir gün biteceğine inandığını vurguladı. Tüm kardeşlerine sevgi iletmek istedi.

İstanbul da uçurtma etkinliği çocuklara umut oldu 4

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Filistin gökyüzü çocuklar etkinlik
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