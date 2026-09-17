Türkiye'de her 4 çocuktan birinde görülüyor! Uzmanından ailelere önemli uyarı

Prof. Dr. Ayşe Derya Buluş, çocukluk çağı obezitesinin yaygınlaştığını belirtti. Bu durum, ailelere ve okullara sorumluluklar yüklemektedir. Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi önemlidir. Ayrıca fiziksel aktivitelerinin artırılması gerekmektedir.

Prof. Buluş, obezitenin tedavisinin yanı sıra önlenmesine de dikkat çekti. Ülkemizde her dört çocuktan biri fazla kilolu veya obezdir. Bu durum, sağlık sorunu olarak dikkat çekmektedir.

Buluş, aile öyküsünün obezitedeki risk faktörlerine de değindi. Obezitenin çoğu, yetersiz fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Erken yaşlardan itibaren doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması önemlidir.

Buluş, bebeklik döneminde anne sütüyle beslenmenin önemini vurguladı. İlk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenme, obeziteyi önleyebilir. Ayrıca, sağlıksız yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Ailelerin çocukların beslenmesinde rolü büyüktür. Dengeli öğünlerin hazırlanması, şekerli içeceklerin sınırlandırılması önemlidir. Ebeveynlerin örnek olması gerektiği ifade edilmektedir.

Ekran süresi, fiziksel aktiviteyi etkileyen bir faktördür. Prof. Buluş, çocukların ekran karşısında geçirdiği süreyi azaltmanın önemine vurgu yaptı. Açık havada oyun oynamaya teşvik edilmelidir.

Okullara düşen görevler de vardır. Beden eğitimi derslerinin dışarıda yapılması önerilmektedir. Ayrıca çocukların hareket etme imkanlarının artırılması önemlidir.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte hareket etmesi de gereklidir. Yürüyüş ve açık hava aktiviteleri, yaşam tarzı haline dönüştürülebilir. Böylece obezitenin önlenmesine katkı sağlanabilir.

Çocukluk çağı obezitesi, birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabilir. Obezite sadece kilo fazlalığından ibaret değildir. Psikososyal yaşamı da olumsuz etkileyebilir.

Çocukların obeziteyle mücadelede desteklenmesi gerekmektedir. Topluma kazandırılmaları önemlidir. Obezitenin önlenmesi tedavisi kadar önemlidir.

Buluş, obez çocukların sağlık kuruluşlarında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Obezite, ihmal edilmemesi gereken bir sağlık problemidir.

Kaynak: İHA